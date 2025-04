Darum lässt der SV Lürrip so wenige Gegentore zu

In der laufenden Saison der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen setzt der SV Lürrip ein deutliches Ausrufezeichen. Nicht nur stehen die Lürriper ungeschlagen an der Tabellenspitze, sie stellen auch die mit Abstand beste Defensive der Liga. Lediglich 16 Gegentore in 23 Spielen musste der Ligaprimus hinnehmen. Neersbroich auf dem vierten Platz hat in der gleichen Zeit mit 35 Gegentoren mehr als doppelt so viele kassiert.