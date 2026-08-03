Darum kommt „Aufstiegsexperte“ Julian Braun zu Alemannia II

Zuletzt für Eintracht Verlautenheide in der Landesliga aktiv: Julian Braun (M.). – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Im Interview spricht der 29-Jährige über seinen Wechsel, seine Anfangszeit bei Teutonia Weiden und die Ziele mit seinem neuen Verein.

Fünf Jahre später geht es für Braun zurück in diese Spielklasse. Sein neuer Verein: Alemannia Aachen II. Der hätte sicherlich nichts dagegen, wenn es mit dem 29-Jährigen eine weitere Parallele zu damals geben würde.

Ganz neu ist die Situation für Julian Braun nicht. 2021 wechselte der flexibel einsetzbare Defensivspieler vom damaligen Fußball-Mittelrheinligisten SV Eilendorf in die A-Liga zu Teutonia Weiden.

Wie die Chancen dafür stehen, warum er sich erneut für diesen Schritt entschieden hat und was jetzt anders als bei der Teutonia ist, verrät Braun im Gespräch mit Lars Voßen.

Mit Weiden feierte Braun drei Aufstiege in Folge. Auch die Zweitvertretung der Alemannia möchte möglichst schnell wieder möglichst hoch spielen.

Julian Braun, als frischgebackener Vater die Frage: Wie sind denn momentan die Nächte?

Julian Braun: Ich kann grundsätzlich gut schlafen. Aber mit einem fünf Monate alten Baby sind die Nächte natürlich etwas kürzer (lacht).

Spielte der Familienzuwachs eine Rolle beim Wechsel zu Alemannia II?

Braun: Auch, aber es war nicht der ausschlaggebende Grund. Ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Da sind die Fahrten in der A-Liga nicht so lang wie in der Mittelrhein- oder Landesliga; man ist nicht den ganzen Sonntag weg. Das heißt aber nicht, dass ich mich auf die faule Haut legen werde. Ich will immer Vollgas geben und bei jedem Training dabei sein. Sonst könnte ich auch mit Fußball aufhören.

Zwei Firmen, eine Familie, Amateurfußball: Wie wichtig ist da das Zeitmanagement?

Braun: Ich habe ein sehr gutes Umfeld mit Menschen, die mich wunderbar unterstützen. Ganz besonders möchte ich da meine Frau und meine Familie hervorheben, die mir beruflich wie privat den Rücken freihalten. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Dazu habe ich mir über die Jahre ein gutes Zeitmanagement angeeignet, sodass ich alles gut unter einen Hut bekomme.

Unter diesem Hut steckt jetzt auch A-Liga-Aufsteiger Alemannia Aachen II. Warum dieser Schritt von der Landesliga zwei Klassen runter?

Braun: Die Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen waren ausschlaggebend für mich, das war beeindruckend, was hier aufgebaut wird. Dazu spielt mein bester Freund Mert Büyükkelek hier. Mit ihm, Rene Lauffenberg und Oliver Weitz habe ich ebenfalls Gespräche geführt. Sie haben mir gesagt: „Jule, lass uns hier etwas aufbauen, damit die Mannschaft hochkommt.“ Genau diesen Ehrgeiz habe ich. Ich möchte das Projekt mitgestalten und bin sehr stolz darauf, hier zu sein.

Mit Teutonia Weiden gab es damals drei Aufstiege in drei Jahren. Wie wäre es jetzt mit einer Wiederholung?

Braun: Das wäre eine große Sache, über die ich mich sehr freuen würde. Aber lasst uns erst einmal von Jahr zu Jahr schauen (lacht).

Ist die Situation jetzt bei Alemannia II vergleichbar mit der damals in Weiden?

Braun: Parallelen sehe ich da nicht. Das hier ist ein professioneller Verein. Was logisch ist, da die erste Mannschaft in der 3. Liga spielt. Das ist eine Grundlage, die die Teutonia nicht hat.

Hat der Wechsel auch eine emotionale Komponente?

Braun: Ich denke, dass es für jeden Fußballer in der Region ein Traum ist, für die Alemannia zu spielen. Für die erste Mannschaft wird es bei mir vermutlich nicht mehr reichen (lacht). Aber es erfüllt mich mit Stolz, das Wappen zu tragen.

Als jemand, der in beiden Ligen gespielt hat: Was ist der größte Unterschied zwischen der Mittelrhein- und der A-Liga? Die Fitness? Das Spielverständnis?

Braun: Es spielt alles eine Rolle. Man merkt an vielen Faktoren, dass es eine andere Liga ist. Je höher es geht, desto größer müssen das Spielverständnis und die körperliche Fitness sein. Das ist wie im normalen Leben auch: Willst du höher hinaus, musst du mehr investieren.

Passt man sich (unbewusst) dem Niveau der Liga an?

Braun: Damals habe ich es so nicht gemerkt, weil wir in Weiden einen starken Kader hatten und das Niveau im Training immer sehr hoch war.

Und der Kader jetzt?

Braun: Wir haben eine Mischung aus jungen und alten Spielern. Das ist eine sehr gute Mannschaft, mit der wir unsere Ziele erreichen können.

Die da lauten?

Braun: Wenn man höher gespielt hat, möchte man natürlich aufsteigen. Mein Ziel ist es nicht, im Mittelfeld zu landen. Wenn man das Alemannia-Wappen auf der Brust trägt, macht man das nicht just for fun. Hier geht es um etwas, das ist das, was mich an der Aufgabe reizt.

Mitaufsteiger ist der TuS Lammersdorf, der sich namhaft verstärkt hat. Ist diese Mannschaft zu stoppen?

Braun: Sie haben sehr gut aufgerüstet, auch mit Jungs aus Verlautenheide, mit denen ich vergangene Saison gespielt habe. Aber auch vorher hatte Lammersdorf einen guten Kader mit vielen Jungs aus Rott. Das wird ein harter Kampf und schöne Spiele gegen sie geben (lacht).

Heißt: Anders als in Weiden wird das definitiv kein Selbstläufer mit dem Aufstieg?

Braun: Ein Selbstläufer war es in Weiden auch nicht. Das hatten wir zuerst vielleicht gedacht, haben im ersten Spiel mit dem Remis beim FC Eschweiler aber direkt gesehen, dass es nicht so ist. Danach hatten wir auch drei statt zwei Mal die Woche Training (lacht). Man darf es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es ist eine Liga, in der die Jungs kicken können.

Dann dürfte die Motivation im ersten Spiel besonders hoch sein. Nicht, dass es künftig auch bei der Alemannia mehr Trainingseinheiten gibt…

Braun: Ich werde mein Bestes geben, um das zu verhindern (lacht). Aber Spaß beiseite. Unabhängig davon, ob es das erste oder letzte Spiel ist: Ich möchte immer alles geben.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de