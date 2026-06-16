Darum kehrt Daniel Ariens auf die Trainerbank zurück

Die Gespräche mit den Verantwortlichen seien von Anfang an positiv verlaufen und hätten ihm gezeigt, dass der Zeitpunkt jetzt passe. Für Ariens habe deshalb schnell festgestanden, dass nun der richtige Moment für die Zusammenarbeit gekommen sei, ganz nach dem Motto „jetzt oder nie“.

Der Kontakt zwischen Verein und Trainer besteht bereits seit längerer Zeit. Nach Angaben von Ariens bemühten sich die Verantwortlichen des SV Sandbostel in den vergangenen sechs Jahren immer wieder um ihn. Diese Wertschätzung spielte bei seiner Entscheidung eine große Rolle. Er war sich sicher: „Wenn ich wieder etwas mache, dann nur Sandbostel.“

Darüber hinaus schätzt Ariens die familiäre Struktur des Vereins. Der SV Sandbostel sei ein gut geführter Klub, in dem jeder für den anderen da sei.

Auch sportlich sieht der neue Trainer gute Voraussetzungen. Der komplette Kader bleibt nach seinen Angaben zusammen. Hinzu kommen talentierte Jugendspieler, die in den kommenden Jahren nachrücken werden. „Diese Mischung aus Stabilität und Entwicklung hat mich überzeugt.“

Obwohl ihm weitere Anfragen vorlagen, auch aus Nachbarkreisen, kam für Ariens nach eigenen Worten nur der SV Sandbostel infrage.

Entscheidung fiel bereits im Oktober

Mit seinem neuen Verein beschäftigt sich Ariens bereits seit mehreren Monaten. Die Entscheidung für Sandbostel fiel schon im vergangenem Jahr. „Da die Entscheidung bereits im Oktober gefallen ist, konnte ich die Mannschaft über einen längeren Zeitraum beobachten. In den vergangenen Wochen habe ich zudem erste Trainingseinheiten geleitet, um das Team besser kennenzulernen und die kurze Vorbereitungszeit etwas zu entlasten.“

Den Verein und viele Spieler kennt Ariens bereits gut. Durch die Spielgemeinschaft mit dem MTSV Selsingen in den Altersklassen S32 und S40 bestanden bereits viele Kontakte, teilweise auch Freundschaften.

Vorfreude wächst

Je mehr Zeit Ariens in den vergangenen Wochen mit der Mannschaft verbracht habe, desto größer sei die Vorfreude auf die neue Aufgabe geworden. Die Trainingseinheiten machten Spaß, die Stimmung im Team sei hervorragend und alle würden voll mitziehen. Positiv bewertet Ariens zudem die Entscheidung des Vereins, in der kommenden Saison zusätzlich eine zweite 11er-Mannschaft zu melden. Das sei ein starkes Signal in einer Zeit, in der viele Vereine Mannschaften abmelden müssten.

Gleichzeitig verweist der neue Trainer auf die weiterhin angespannte personelle Situation. Deshalb richtet er einen Aufruf an interessierte Spieler: „Wer Interesse hat, in der kommenden Saison für den SV Sandbostel zu spielen – egal ob Erste oder Zweite – kann sich gerne bei mir oder den Verantwortlichen melden.“