Darum kann sich der SVS keine Auszeit nehmen

Schlebuscher Durststrecke

Durch gleich sechs Partien am Feiertag ist zudem noch einmal Bewegung in das hintere Feld gekommen. Die Schlebuscher richten ihre Begegnung beim Tabellenzwölften TuS Marialinden allerdings erst in der kommenden Woche aus, denn Kapitän Maurice Meyer hat in dieser seinen 30. Geburtstag gefeiert – und sich beide Teams auf eine Verlegung geeinigt. So ist der SVS erst am Sonntag (15.15 Uhr) wieder gefordert, wenn die Konkurrenz aus Wiehl in den Bühl kommt. Mit einem Gästesieg würde der nächste Gegner an Schlebusch vorbeiziehen.