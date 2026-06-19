Darum kann das Dorf Broekhuysen so stolz auf seine Sportfreunde sein

Und die Sportfreunde gaben sich auch nicht geschlagen, als ein Fehler von Keeper Finn Bünnings dem Essener Bema (38.) zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt kurz vor der Pause das 3:1 ermöglicht hatte. Sie versuchten unermüdlich, die Partie zu drehen, und durften auch schnell wieder hoffen, als Platzek auf 4:1 erhöht hatte. Horster (58.) verkürzte mit seinem zweiten Tor erneut nur drei Minuten später. Was dann fehlte, war der Anschlusstreffer, der für zusätzlichen Rückenwind gesorgt und den Gastgeber mit Sicherheit gewaltig ins Wanken gebracht hätte.

„Die Jungs haben mit einem tollen Spiel sehr viel Werbung für den Verein gemacht“