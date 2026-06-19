Darum kann das Dorf Broekhuysen so stolz auf seine Sportfreunde sein

Die Sportfreunde Broekhuysen haben den großen Wurf verpasst. Die Mannschaft hatte vor 2000 Zuschauern im entscheidenden Spiel der Aufstiegsrunde zur Landesliga bei Rot-Weiss Essen II mit 2:4 (1:3) das Nachsehen. Die Spieler wurden beim Abpfiff trotzdem von den gut 400 Fans aus Broekhuysen mit Sprechchören gefeiert – das Dorf war stolz auf seine Sportfreunde, die dem großen Favoriten vor bemerkenswerter Kulisse einen großen Kampf geliefert hatten.
Trainer Sebastian Clarke brachte es auf den Punkt. „Die Mannschaft kann stolz auf ihre Leistung sein“, sagte der Broekhuysener Coach. Denn sein junges Team hatte einige Rückschläge mit bemerkenswerter Moral weggesteckt, sich auch bei einem Drei-Tore-Rückstand nicht aufgegeben und das Spiel bis zum Abpfiff offen gehalten.
Die Sportfreunde waren in den letzten Minuten drauf und dran, die Zweitvertretung des Drittligisten, für die der Aufstieg Pflicht war, weil das Team mittelfristig in die Oberliga aufrücken soll, in große Verlegenheit zu bringen. Sven van Bühren vergab in der 85. Minute die große Chance, für den Außenseiter, dem ein Remis zum Aufstieg gereicht hätte, auf 3:4 zu verkürzen.
Den Unterschied machten letztlich zwei Routiniers aus, die früher für den Traditionsklub aus dem Pott an der Hafenstraße schon in der Regionalliga aufgelaufen sind. Kevin Grund (38) und Marcel Platzek (36) erfüllten ihren Job, für den sie 2024 vom Oberligisten SV Schermbeck zu RWE zurückgekehrt waren. Sie führten das Team zum zweiten Aufstieg in Folge.
Grund führte im Mittelfeld Regie, leistete sich kaum einen Fehlpass und beruhigte das Essener Spiel in Phasen, in denen Broekhuysen den Favoriten vor einige Probleme stellte. Und Platzek tat, was ein Torjäger zu tun hat. Er traf in entscheidenden Phasen des Spiels.
Platzek erzielte nach einem Eckball von Kevin Grund das 1:0 (19.), nachdem die Sportfreunde zuvor durch Maurice Horster (14.) und Luca Schmermas (15.) große Chance zur Führung ausgelassen hatten. Und der Stürmer gab seiner Mannschaft mit dem Treffer zum 4:1 (58.) das Gefühl, dass die Mission Aufstieg jetzt eigentlich nicht mehr scheitern könnte.
„Wir wussten, dass der Gegner Akteure mit einer besonderen Qualität in seinen Reihen hatte“, sagte Clarke. Seine Mannschaft hatte wiederum die große Qualität, nie aufzustecken. Sie ließ sich nicht beirren, als sie durch Tore von Platzek und Joel Bema (21.) innerhalb von zwei Minuten mit 0:2 in Rückstand geraten war. Horster (24.) konterte erstmals mit dem Treffer zum 1:2.
Und die Sportfreunde gaben sich auch nicht geschlagen, als ein Fehler von Keeper Finn Bünnings dem Essener Bema (38.) zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt kurz vor der Pause das 3:1 ermöglicht hatte. Sie versuchten unermüdlich, die Partie zu drehen, und durften auch schnell wieder hoffen, als Platzek auf 4:1 erhöht hatte. Horster (58.) verkürzte mit seinem zweiten Tor erneut nur drei Minuten später. Was dann fehlte, war der Anschlusstreffer, der für zusätzlichen Rückenwind gesorgt und den Gastgeber mit Sicherheit gewaltig ins Wanken gebracht hätte.
Die Enttäuschung wird sich bei Spielern und Verantwortlichen der Sportfreunde Broekhuysen in überschaubaren Grenzen gehalten haben, auch wenn nicht viel zum dritten Aufstieg in die Landesliga gefehlt hat. Mit dem nötigen Abstand zum Geschehen wird die Erkenntnis wachsen, in Essen zwar ein entscheidendes Spiel verloren, aber ansonsten verdammt viel gewonnen zu haben.„Die Jungs haben heute sehr viel Werbung für unseren Verein gemacht“, sagte Sebastian Clarke. Recht hatte er.
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