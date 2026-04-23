Darum ist TuSpo so heiß auf den Knüller am Donnerstag Bezirksligist TuSpo Richrath empfängt am Donnerstagabend Landesligist FC Remscheid, der möglicherweise andere Prioritäten hat. Für die Gastgeber winkt der Einzug in einen höherklassigeren Wettbewerb. von RP / Tobias Brücker · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

Richrath steht vor einem Kracher im Pokal – Foto: Cindy Jahn

Für die Bezirksliga-Spieler von TuSpo Richrath geht es in der laufenden Saison einzig noch darum, die Spielzeit so erfolgreich wie möglich abzuschließen. Sowohl Abstiegssorgen als auch Aufstiegshoffnungen hat die Mannschaft von Trainer Lukas Beruda in den verbleibenden sechs Partien bis zur Sommerpause nicht mehr. Doch mindestens ein Höhepunkt steht für die Auswahl noch an: Am Donnerstag (19.30 Uhr, Sportplatz Am Schlangenberg) empfangen die Richrather im Halbfinale des Kreispokals Remscheid-Solingen mit dem Landesligisten FC Remscheid einen überregional bekannten Namen. Während des Aufeinandertreffens geht es nicht nur um einen Platz im Endspiel und die Möglichkeit auf einen Titelgewinn, sondern überdies die sichere Teilnahme am Niederrheinpokal und einen damit vielleicht attraktiven Gegner.

So macht Beruda keinen Hehl um die Bedeutung des Duells, und er betont: „Das ist ein Saison-Highlight für uns.“ Die Aussicht auf den Einzug in den Niederrheinpokal versüßt die Pokalchance obendrein. Schon seit längerer Zeit konnte sich TuSpo nicht mehr für den Wettbewerb qualifizieren, der für Amateurfußballer sicherlich fast ein wenig nach DFB-Pokal riecht. Schließlich traten etwa in der ersten Runde in diesem Jahr doch traditionsreiche Fußball-Größen wie Rot-Weiß Oberhausen, der Wuppertaler SV, KFC Uerdingen oder Rot-Weiss Essen an. Das diesjährige Finale bestreiten der SC St. Tönis und der MSV Duisburg. Guter Zeitpunkt, um in Form zu sein Damit dieser Traum lebhaft wird, blickt TuSpo dank eines 4:1-Erfolges gegen Abstiegskandidat Wermelskirchen auf einen erfolgreichen Spieltag zurück. Beruda bescheinigt seiner Elf eine gute Spielkontrolle, stabile Defensivreihen, ein intaktes Nervenkostüm und ausreichend Geduld bis zum 2:1-Führungstreffer als „Dosenöffner“. Der Coach befindet sogar: „Wir haben eines unserer besten Spiele der vergangenen Wochen gemacht.“ Und mit einem verschmitzten Lächeln ergänzt er, dass es dafür sicherlich schlechtere Zeitpunkte als vor einem Pokalhalbfinale gibt. Den Fokus – allein auf das Ausscheidungsspiel – haben die Richrather allerdings nicht verschoben.

Es geht dem Bezirksligisten unabhängig vom Tabellenplatz oder etwaigen Möglichkeiten auf einen Aufstieg weiterhin vorrangig um eine positive Entwicklung seiner Spieler. „Wir wollen uns einfach weiterentwickeln“, erläutert Beruda, „da kommt so ein Gegner, der mit Rückenwind anreist, gerade zu einer guten Zeit.“ So kann der Trainer gegen den aufgrund seiner Ligazugehörigkeit als Landesligist favorisierten Kontrahenten sehen, auf welchem Level sich seine Schützlinge befinden. Remscheid hat noch Abstiegssorgen Der FC Remscheid hat seinerseits zwar in der Liga seit drei Spielen nicht verloren sowie die zurückliegenden zwei gewonnen (3:2 bei DV Solingen und 2:1 gegen TuRu Düsseldorf), doch befindet sich die Mannschaft von Übungsleiter Nermin Jonuzi als Tabellen-16. mit sechs Punkten Rückstand in akuter Abstiegsnot. Es könnte demnach ein Vorteil sein, dass die Gäste ihr Hauptaugenmerk vielleicht eher auf den Ligaverbleib lenken. „Wenn ich in seiner Situation wäre“, sagt Beruda und denkt sich in die Rolle seines Kollegen hinein, „wäre mir der Klassenerhalt wichtiger als das Pokalspiel.“