Steht jetzt immer bei der Seitenwahl: Ole Päffgen (l.). – Foto: Ralph Görtz

Darum ist Ole Päffgen neuer Kapitän des KFC Uerdingen Hinter Ole Päffgen liegt eine schwierige Saison. Er führte den KFC Uerdingen in der Regionalliga zunächst als Kapitän an, wurde dann aussortiert. Jetzt startet er unter Julian Stöhr erneut durch - und das wieder als Kapitän.

Das Niederrheinpokalspiel gegen den SSV Bergisch Born war für Ole Päffgen sicherlich ein ganz besonderes, denn der 28-Jährige hat den KFC Uerdingen diesmal ganz offiziell als Kapitän angeführt. Trainer Julian Stöhr erklärt, warum der zuletzt aussortierte Defensivspezialist für ihn so wichtig ist. >>> Folgt dem KFC Uerdingen auf WhatsApp

Rückblick: Vor etwas mehr als einem Jahr war Päffgen am 1. Spieltag der Regionalliga West noch Kapitän gegen die Sportfreunde Lotte, doch nach der 0:2-Niederlage war plötzlich nicht mehr viel vom eigentlich Führungsspieler zu sehen. Der Innenverteidiger, der auch als Rechtsverteidiger oder im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, lief noch zweimal im Niederrheinpokal auf, wurde dann aber aussortiert. Über diesen Umstand informierte der ehemalige Jugendspieler von Bayer 04 Leverkusen während der Rückrunde auf seinem TikTok-Kanal in verschiedenen Videos. Er hielt sich fit, um im Sommer neu anzugreifen. Wie Stöhr im neuen FuPa-Podcast "Grotenburg-Geflüster" erzählt, haben Päffgen und auch Alexander Lipinski noch vor ihm den "Freunden und Förderern des KFC" zugesagt. Zwei Spieler, die keinen leichten Stand hatten, sollen erneut die Gesichter der Uerdinger werden und den Klub anführen. Aber nicht nur deshalb ist Päffgen geworden.