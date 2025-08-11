Darum ist Ole Päffgen neuer Kapitän des KFC Uerdingen

Das Niederrheinpokalspiel gegen den SSV Bergisch Born war für Ole Päffgen sicherlich ein ganz besonderes, denn der 28-Jährige hat den KFC Uerdingen diesmal ganz offiziell als Kapitän angeführt. Trainer Julian Stöhr erklärt, warum der zuletzt aussortierte Defensivspezialist für ihn so wichtig ist.
Rückblick: Vor etwas mehr als einem Jahr war Päffgen am 1. Spieltag der Regionalliga West noch Kapitän gegen die Sportfreunde Lotte, doch nach der 0:2-Niederlage war plötzlich nicht mehr viel vom eigentlich Führungsspieler zu sehen. Der Innenverteidiger, der auch als Rechtsverteidiger oder im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, lief noch zweimal im Niederrheinpokal auf, wurde dann aber aussortiert. Über diesen Umstand informierte der ehemalige Jugendspieler von Bayer 04 Leverkusen während der Rückrunde auf seinem TikTok-Kanal in verschiedenen Videos.
Er hielt sich fit, um im Sommer neu anzugreifen. Wie Stöhr im neuen FuPa-Podcast "Grotenburg-Geflüster" erzählt, haben Päffgen und auch Alexander Lipinski noch vor ihm den "Freunden und Förderern des KFC" zugesagt. Zwei Spieler, die keinen leichten Stand hatten, sollen erneut die Gesichter der Uerdinger werden und den Klub anführen. Aber nicht nur deshalb ist Päffgen geworden.
Stöhr führt im FuPa-Gespräch aus: "Dass Ole Kapitän geworden ist, diese Frage hat sich eigentlich gar nicht gestellt. Allein durch sein Coaching ist Ole extrem wertvoll für die Mannschaft. Er ist keiner, der blöd rumschreit. Ich brauche Leute, die mich entlasten, den Spielern helfen und Lösungswege aufzeigen. Da ist Ole ein verlängerter Arm für mich."
Päffgen erhält nun wieder das Vertrauen, das er fast ein Jahr vermisst hat. Neben seinem Charakter hilft auch seine Erfahrung weiter, denn in seiner dritten Saison für den KFC ist er mit seinen 28 Jahren nach Lipinski (29) und Torhüter Rafael Hester (31) der drittälteste Spieler im Kader.
