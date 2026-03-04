Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Darum ist Florian Kissel nicht mehr Coach des SSV Allendorf
Teaser KOL WEST: +++ Der Fußball-Kreisoberligist und Florian Kissel gehen seit Montag sportlich getrennte Wege, das sind die Hintergründe. So geht es für den Verein und den Trainer nun weiter +++
Haiger-Allendorf. Nur einen Tag nach dem 1:0-Sieg beim SSV Medenbach zum Auftakt der Restrunde in der Fußball-Kreisoberliga West ist Trainer Florian Kissel von seinem Amt beim SSV Allendorf zurückgetreten. Damit endet die Zusammenarbeit nach etwas mehr als einem Jahr. Im Dezember 2024 wurde Kissel als Nachfolger des damaligen Spielertrainers Florian Schwarz installiert und führte den Klub als drittbestes Rückrundenteam noch von Rang neun auf Platz sechs.