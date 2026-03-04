Darum ist Florian Kissel nicht mehr Coach des SSV Allendorf

Trainer Florian Kissel und der SSV Allendorf: Dieses Kapitel endete am Montagabend. (Archivfoto) © Nick Fingerhut

Haiger-Allendorf. Nur einen Tag nach dem 1:0-Sieg beim SSV Medenbach zum Auftakt der Restrunde in der Fußball-Kreisoberliga West ist Trainer Florian Kissel von seinem Amt beim SSV Allendorf zurückgetreten. Damit endet die Zusammenarbeit nach etwas mehr als einem Jahr. Im Dezember 2024 wurde Kissel als Nachfolger des damaligen Spielertrainers Florian Schwarz installiert und führte den Klub als drittbestes Rückrundenteam noch von Rang neun auf Platz sechs.