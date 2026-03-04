 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

Darum ist Florian Kissel nicht mehr Coach des SSV Allendorf

Teaser KOL WEST: +++ Der Fußball-Kreisoberligist und Florian Kissel gehen seit Montag sportlich getrennte Wege, das sind die Hintergründe. So geht es für den Verein und den Trainer nun weiter +++

von Redaktion · Heute, 18:57 Uhr · 0 Leser
Trainer Florian Kissel und der SSV Allendorf: Dieses Kapitel endete am Montagabend. (Archivfoto) © Nick Fingerhut
Trainer Florian Kissel und der SSV Allendorf: Dieses Kapitel endete am Montagabend. (Archivfoto) © Nick Fingerhut

Haiger-Allendorf. Nur einen Tag nach dem 1:0-Sieg beim SSV Medenbach zum Auftakt der Restrunde in der Fußball-Kreisoberliga West ist Trainer Florian Kissel von seinem Amt beim SSV Allendorf zurückgetreten. Damit endet die Zusammenarbeit nach etwas mehr als einem Jahr. Im Dezember 2024 wurde Kissel als Nachfolger des damaligen Spielertrainers Florian Schwarz installiert und führte den Klub als drittbestes Rückrundenteam noch von Rang neun auf Platz sechs.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.