Darum ist der 1. FC Kleve ein großer Verlierer im Abstiegskampf

Trainer Umut Akpinar musste in der schweren Partie beim bislang besten Team der Rückrunde eine Handvoll Stammkräfte ersetzen. Dass Stammkeeper Ahmet Taner (Finger ausgekugelt), Frederik Meurs (Gelb-Sperre) und Elidon Bilali (Rot-Sperre) fehlen würden, war klar. Kurzfristig mussten auch noch Kapitän Fabio Forster, der sich am linken Fuß ein Zehgelenk gebrochen hat, und Luca Thuyl (Zerrung) ersetzt werden. Zudem mussten Ole Kook, Juliano Ismanovski und Nermin Badnjevic (alle Grippe) passen.

Deshalb feierte ein Youngster aus dem eigenen Nachwuchs sein Comeback. Emil Oerding, den der Sportliche Leiter Georg „Schorsch“ Mewes bereits für die kommende Saison unter Vertrag genommen hat, stand in der Startelf. Er hatte sich mit guten Leistungen beim Training dafür empfohlen.