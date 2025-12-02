Darum hört Trainer Torsten Klein beim Landesligisten SVBV auf

Torsten Klein steht seit fast fünf Jahren als Trainer des SV Bruchhausen-Vilsen an der Seitenlinie. In dieser Zeit etablierte er das Team in der Bezirksliga und führte es für viele überraschend in die Landesliga. Nun hat Klein angekündigt, sein Traineramt am Ende der Saison niederzulegen. Mit FuPa sprach er über die Hintergründe, seine Zeit danach und darüber, was er mit seinem Team in dieser Saison noch erreichen will.

Ich bin jetzt im Sommer fünf Jahre hier und hatte die vorherige Station ebenfalls viereinhalb Jahre. Irgendwann sind Abnutzungserscheinungen da. Ich habe hier eine Mannschaft übernommen, wir haben uns jedes Jahr verbessert und sind dann unerwartet aufgestiegen, womit vorher niemand gerechnet hatte. Wenn Spieler fünf Jahre lang denselben Trainer haben, ist irgendwann der Zeitpunkt erreicht für eine neue Ansprache und neue Impulse. Man kann sich als Trainer nicht ständig neu erfinden, man hat seinen Stil und bleibt dabei. Deshalb habe ich vor ein paar Wochen intensiv überlegt, wie es nach dieser Saison weitergeht, und die Entscheidung getroffen.

Wann man das merkt, ist schwer zu sagen. Eigentlich möchte man weitermachen, aber es ist schöner, wenn man selbst sagen kann, dass es reicht. Der Abschied soll schwerfallen, er darf wehtun. Dann merkt man im Nachhinein, dass es richtig war. Ich denke, die Zeit ist einfach gekommen.

Wie haben der Verein und die Mannschaft auf deine Entscheidung reagiert?

Ich habe den Vorstand bereits in der vergangenen Woche informiert und der Mannschaft die Entscheidung am Sonntag nach dem Spiel in der Kabine mitgeteilt. Viele waren überrascht, damit hatte wohl niemand gerechnet. Es gab einige Fragezeichen, aber auch Applaus, nachdem ich gesagt hatte, dass wir im letzten halben Jahr noch enger zusammenrücken wollen. Wir wollen alles dafür tun, vielleicht das scheinbar Unmögliche zu schaffen und die Klasse zu halten. Ich erwarte von den Jungs, dass sie alles geben, genauso wie ich es tun werde. Ich bin gespannt und zugleich sicher, dass genau das passieren wird.





Was kommt nach der Zeit als Trainer des SV Bruchhausen-Vilsen? Hast Du bereits einen neuen Verein bzw. bist Du offen für neue Herausforderungen?

Ich habe bereits einen neuen Verein, das wurde heute veröffentlicht. Ich ehe zum TuS Drakenburg in die Bezirksliga Hannover 1. Ich komme aus dem Kreis Nienburg, daher kehre ich nach neuneinhalb Jahren wieder in meinen Heimatkreis zurück. Ich freue mich auf die Aufgabe, die sehr spannend ist, und auf einen Verein mit guter Struktur, in dem das Vereinsleben großgeschrieben wird. Das war in Bruchhausen genauso. Ab Juni oder Juli beginnt das neue Kapitel. Jetzt liegt der komplette Fokus auf der Rückserie hier in Bruchhausen-Vilsen. Alles andere läuft im Hintergrund mit, das ist normal.





Welche Ziele möchtest Du in den kommenden Monaten unbedingt noch mit deiner Mannschaft erreichen?

Wir können unsere Situation gut einschätzen. Deshalb gab es hier auch keine Diskussionen über Entlassungen oder ähnliches, denn jeder weiß, wie die Lage ist. Rein rechnerisch ist der Klassenerhalt möglich und wir werden alles dafür tun. Wir wissen auch nicht, wie viele Mannschaften am Ende wirklich absteigen. Offiziell sind es fünf, aber wenn aus dem Bezirk Hannover niemand aus der Oberliga absteigt, bleiben es vier. Zudem kann immer etwas Unvorhergesehenes passieren. Für solche Eventualitäten wollen wir so viele Punkte wie möglich holen. Die Jungs sollen die verbleibende Landesligazeit nutzen, um Erfahrungen mitzunehmen. Das sind die Ziele.

Jetzt ist erstmal Winterpause. Darauf freuen wir uns. Alle können einmal durchatmen. Deshalb habe ich die Entscheidung auch erst jetzt öffentlich gemacht, damit es vorher keinen Nebenkriegsschauplatz gibt und sich alle auf das Wesentliche konzentrieren konnten. Jetzt kann jeder die Entscheidung für sich einordnen, und wenn wir wieder starten, denkt keiner mehr daran. Dann gilt der volle Fokus dem Fußball.