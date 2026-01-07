Darum hört Trainer Eick Gerken beim Kreisligisten TSV Byhusen auf

Nach fünf intensiven und erfolgreichen Jahren steht fest, dass Eick Gerken seine Tätigkeit als Trainer des TSV Byhusen im kommenden Sommer beenden wird. Der Kreisligist bestätigte die Entscheidung über seinen Instagram-Kanal.

Neben den sportlichen Erfolgen hebt der TSV Byhusen auch die menschliche Komponente hervor. „Eick prägte den TSV Byhusen nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Disziplin, Zusammenhalt und Vertrauen standen stets im Mittelpunkt seiner Arbeit und haben die Mannschaft nachhaltig geformt“, heißt es weiter in der Vereinsmitteilung auf Instagram.

Gerken hatte die Mannschaft im Jahr 2021 übernommen. Damals galt der TSV Byhusen noch als Abstiegskandidat in der 1. Kreisklasse. Der Verein beschreibt die Entwicklung unter seiner Leitung rückblickend so: „Mit klaren Ideen, viel Engagement und harter Arbeit entwickelte sich das Team kontinuierlich weiter. Schritt für Schritt wuchs eine Mannschaft zusammen, die sportlich überzeugte und sich am Ende mit dem Aufstieg in die Kreisliga belohnte.“

Was waren die Gründe für deine Entscheidung, dein Amt nach dieser Saison niederzulegen? Verantwortung als Trainer zu übernehmen macht unglaublich viel Spaß und macht mir sehr viel Freude. Das Ganze hat aber auch viel mit Organisation und Arbeit zu tun. Mein Anspruch ist immer das Beste aus mir und eben aus der Mannschaft herauszuholen. Das ist uns, denke ich, die letzten Jahre hervorragend gelungen. Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft. Wenn das nicht harmoniert hätte, wären wir jetzt nicht da, wo wir nun stehen. Wir haben in den letzten Jahren unglaublich viel erreicht.

Im Gespräch mit FuPa sprach Gerken über die Beweggründe für seinen Entschluss, seine persönlichen Pläne nach dem Abschied sowie darüber, welche Ziele er mit seiner Mannschaft in der laufenden Spielzeit noch verfolgen möchte.

Das hat aber auch ein wenig an meinen Kräften gezerrt und nach und nach sind gewisse Abnutzungserscheinungen entstanden. Den einen Grund gab es aber dafür nicht, vielmehr wurden die Gedanken für Veränderung größer und am Ende war es sicherlich auch ein Bauchgefühl, welches mich zu dieser Entscheidung hat kommen lassen.





Wann hast Du für Dich persönlich gemerkt, dass der Zeitpunkt für einen Abschied gekommen ist?

Wir haben die letzten Jahre alles gegeben, um das eine Ziel, den Aufstieg in die Kreisliga, zu erreichen. Dem haben wir alles untergeordnet. Ich habe natürlich sofort große Lust gehabt meine Mannschaft auf die neue Herausforderung vorzubereiten und in der neuen Liga zu bestehen. Aber ab da an kamen mir immer mal wieder Gedanken, nach dieser Kreisliga Saison und dem vorher Erreichten, vielleicht nicht doch Abschied als Trainer und Verantwortlicher zu nehmen. Kurz bevor der Verein und ich mich dann in der Winterpause zusammengesetzt haben, habe ich die Entscheidung dann final für mich getroffen.

Natürlich spricht man darüber auch mal zuhause mit seiner Frau oder den beiden Kindern. Die Entscheidung trifft man nicht einfach so. Es hat bzw. macht mir ja immer noch sehr viel Spaß und die Mannschaft und das ganze Drumherum hat es mir bisher immer einfach gemacht, Fußball nach meinen Vorstellungen umzusetzen. Darauf kann sich auch mein Nachfolger freuen.





Wie haben der Verein und die Mannschaft auf deine Entscheidung reagiert?

Der Verein hätte die Zusammenarbeit mit mir als Trainer gerne fortgesetzt, respektiert die Entscheidung aber voll und ganz. Natürlich wussten wir auch beide, was wir aneinander haben. Aus Vereinssicht sehr schade aber da wir immer offen und ehrlich miteinander sprechen, war meine Entscheidung verständlich und nachvollziehbar.

Die Mannschaft hat die Nachricht mehr oder weniger emotionslos aufgenommen, was vermutlich normal ist. Innerlich gibt es sicherlich den einen oder anderen, der es schade findet und lieber andere Infos erhalten hätte, dies ist im Nachgang der Großteil gewesen. Aber andererseits gibt es auch welche, die es gar nicht so schlecht finden. In einer Fußballmannschaft kann man nicht alle zufriedenstellen und glücklich machen, das wird auch bei unserem Kader von 25 Spielern der Fall sein.





Was kommt nach der Zeit als Trainer des TSV Byhusen? Hast Du bereits einen neuen Verein bzw. bist Du offen für neue Herausforderungen?

Nein, einen neuen Verein habe ich nicht. Es gab zwar bereits Anfragen für die kommende Saison. Da waren auch interessante Aufgaben dabei aber ich habe mich bisher dagegen entschieden, ab dem Sommer eine neue Aufgabe als Trainer anzunehmen, was aber nicht heißen soll, dass ich nicht offen für eine neue Herausforderung bin. Das Gesamtpaket muss stimmen.

Aber im Grunde möchte ich eigentlich noch ganz gerne, ohne große Verpflichtungen, die ein oder andere Saison als Spieler fortsetzen, sollte mein Körper dies nach meiner schweren Knieverletzung im Mai letzten Jahres zulassen und mitmachen. So richtig wissen und entscheiden werde ich dies vermutlich erst im Laufe der nächsten Wochen und Monate können.





Welche Ziele möchtest Du in den kommenden Monaten unbedingt noch mit deiner Mannschaft erreichen?

Natürlich ist das primäre Ziel die Klasse zu halten. Die Liga ist sehr ausgeglichen, oftmals entscheiden Kleinigkeiten. Aussichtslos ist die Lage daher nicht. Die Leistungen waren nicht unbedingt immer so, dass man nach dem Spiel mit leeren Händen hätte dastehen müssen. Gerade nach der Anfangsphase haben wir uns gefangen. Hätten wir in den letzten Spielen nicht die einen oder anderen Punkte unnötig liegen gelassen, dann wären wir im Soll. Aber wir haben weiterhin alles in der eigenen Hand und werden am 30. Januar in eine kurze und knackige Vorbereitung starten.

Am 22. Februar haben wir im Pokal bereits das erste Pflichtspiel. Auch das ist für uns alle ein großes Ziel, im Finale um den Pokal zu spielen.

