Darum hört Trainer Alexander Bube beim Kreisligisten MTV Hesedorf auf

Nach vier Jahren endet im Sommer die Amtszeit von Alexander Bube als Cheftrainer des Kreisligisten MTV Hesedorf. Mit Patrick Dittmer präsentierte der Verein bereits einen Nachfolger. Im Gespräch mit FuPa sprach Bube über die Beweggründe für seinen Entschluss, seine persönlichen Pläne nach dem Abschied sowie darüber, welche Ziele er mit seiner Mannschaft in der laufenden Spielzeit noch verfolgen möchte.

Hinzu kommt, dass ich mir auch wieder mehr Zeit für mich selbst nehmen möchte. Ich mache das Ganze nun schon gefühlt eine Ewigkeit und irgendwann braucht man auch Phasen, in denen man etwas Abstand gewinnt. Auch wenn ich die Aufgabe immer sehr, sehr gerne gemacht habe, ist der Zeitpunkt jetzt einfach gekommen.

Was waren die Gründe für deine Entscheidung, dein Amt nach dieser Saison niederzulegen? Die Gründe für mein Ausscheiden sind in erster Linie beruflicher Natur. Seit September arbeite ich im Schichtdienst und habe dadurch häufiger Spätschicht. So kann ich der Mannschaft nicht mehr das geben, was sie braucht. Gerade als Trainer einer ersten Mannschaft sollte man möglichst immer da sein. Das kann ich beruflich aktuell nicht mehr leisten.

Wann hast Du für Dich persönlich gemerkt, dass der Zeitpunkt für einen Abschied gekommen ist? Der Zeitpunkt für meine Entscheidung war Mitte Oktober. Mir war es wichtig, dem Verein ausreichend Zeit für die Suche nach einem Nachfolger zu geben. Das haben die Jungs genauso verdient wie der Verein selbst. Deshalb habe ich mich bewusst dafür entschieden, meine Entscheidung so frühzeitig mitzuteilen.

Natürlich ist es nicht leicht, sich von Hesedorf zu verabschieden. Die Menschen dort sind mir sehr ans Herz gewachsen. Aber irgendwann kommt dieser Moment und für mich ist er jetzt erreicht.

Wie haben der Verein und die Mannschaft auf deine Entscheidung reagiert?

Da der Verein in dem Gespräch, das wir geführt haben, eigentlich mit mir verlängern wollte, waren die Verantwortlichen zunächst überrascht und haben kurz innegehalten. Sie konnten meine Argumente jedoch gut nachvollziehen und verstehen.

Rund vier bis fünf Wochen später haben wir die Entscheidung auch der Mannschaft mitgeteilt. Dort kam die Nachricht ebenfalls sehr überraschend, damit hatte niemand gerechnet. Dennoch wurde auch dort meine Begründung als schlüssig und nachvollziehbar empfunden. Insgesamt zeigt das einfach, was für ein toller "Haufen" Hesedorf ist.





Was kommt nach der Zeit als Trainer des MTV Hesedorf? Hast Du bereits einen neuen Verein bzw. bist Du offen für neue Herausforderungen?

Nach der Zeit in Hesedorf soll erst einmal nichts mehr kommen. Kein Fußball, so ist zumindest der Plan. Man wird mich definitiv bei keinem Verein an der Seitenlinie sehen, davon bin ich fest überzeugt. Ich bin selbst gespannt, wie die Zeit danach für mich wird.

Mir ist es wichtig, wieder mehr Zeit mit meiner Freundin zu verbringen. Außerdem möchte ich mein anderes Hobby neben dem Fußball wieder mehr aufleben lassen. Ich gehe sehr gerne angeln. Durch den Fußball und die Schichtarbeit war der Sonntag praktisch immer verplant und dadurch fehlt einem irgendwann etwas. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, ab dem Sommer wieder ein paar große Fische an Land zu ziehen.





Welche Ziele möchtest Du in den kommenden Monaten unbedingt noch mit deiner Mannschaft erreichen?

Das Ziel für die Rückrunde habe ich der Mannschaft ganz klar kommuniziert. Ich möchte einen richtig starken Abgang hinlegen und noch einmal das Maximale herausholen. Jeder hat gesehen, wozu wir in der Lage sind, wenn alle voll durchziehen, wenn wir fit sind und der Kader komplett zur Verfügung steht. Dann können wir unter die Top drei rutschen. Dafür braucht es allerdings einen Kraftakt von allen, von den Trainern ebenso wie von den Spielern.

Durch die Ausgeglichenheit der Liga und wenn wir es schaffen, noch einmal einen Lauf zu bekommen und uns defensiv wieder besser zu stabilisieren, ist es aus meiner Sicht sogar möglich, noch einen Relegationsplatz zu erreichen. Darüber würde ich mich sehr freuen, wenn das am Ende tatsächlich klappen sollte.

Jetzt ist es wichtig, dass wir noch einmal ein starkes letztes halbes Jahr hinbekommen. Ich möchte anschließend mit gutem Gewissen in meine Fußballpause gehen. Wie lange diese Pause dauern wird und wann der Fußball vielleicht wieder stärker fehlt, das wird sich zeigen.

Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal bei allen in Hesedorf bedanken, bei den Spielern, den Offiziellen, meinem Torwarttrainer und meinem Co-Trainer für die gemeinsame Zeit und die sehr gute Zusammenarbeit. Ich bin überzeugt, dass mein Nachfolger die Arbeit sehr gut fortführen wird. Insgesamt waren es dann vier schöne Jahre.