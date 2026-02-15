Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Darum hört Schobhofen überraschend als Trainer auf
Selbst wenn die Saison für den SC Reusrath mit dem Aufstieg in die Landesliga enden sollte, macht Trainer Marco Schobhofen im Sommer Schluss bei seinem Kindheitsverein. Der sucht nun in Ruhe einen Nachfolger.
In der laufenden Spielzeit der Bezirksliga spielt der SC Reusrath (SCR) nach einer überraschend starken Hinrunde sensationell um den Aufstieg in die Landesliga mit. Derzeit steht die Mannschaft von Trainer Marco Schobhofen drei Zähler hinter Spitzenreiter SV Solingen auf dem zweiten Rang. Allerdings ist bereits einige Monate vor einem möglichen Titel schon jetzt klar: Schobhofen legt sein Amt im Sommer nieder. Die Verantwortlichen um den Vorstand sowie seine Auswahl und die Betreuer wissen seit rund zwei Wochen von seiner Entscheidung. Das Warum hält er gleichwohl wage. Eine Vermutung besteht darin, dass sich Schobhofen selber zu sehr unter Druck setzt.