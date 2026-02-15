Darum hört Schobhofen überraschend als Trainer auf

Nun will er in den letzten Spielen als Reusrather Trainer alles daransetzen, eine intakte und möglichst erfolgreiche Mannschaft an seinen Nachfolger zu übergeben. Selbst ein Aufstieg würde an seinem Entschluss nichts mehr ändern, so gibt er an. Dass in diesem Fall keinerlei Überredungskunst hilft, hat mit Tim Schlüter auch der Vorsitzende der SCR-Fußballabteilung schnell gemerkt. Versucht hat er es dennoch. „Wir hätten gerne mit ihm verlängert“, bekundet er. „Wir hatten ein gutes und enges Verhältnis.“ Für den gesamten Vorstand war die für die Entscheidungsträger plötzliche Entscheidung des Hauptübungsleiters demnach eine große Überraschung. Knatsch, der womöglich zum Rückzug Schobhofens geführt hat, gab es wohl nicht.

Mit den neuen Begebenheiten gilt es nun umzugehen. Immerhin hat Schobhofen dem Verein sein Aus frühzeitig mitgeteilt. So besteht die nötige Zeit, um auf die Veränderung zu reagieren. Die Suche nach einem neuen Coach läuft dementsprechend bereits an. Der Klub möchte hierbei möglichst frühzeitig Nägel mit Köpfen machen. Gleichwohl stellt Schlüter ebenso klar: „Wir wollen keinen Schnellschuss.“ Es gebe einige Kandidaten auf dem sprichwörtlichen Zettel, verraten will der Abteilungsleiter jedoch freilich nichts. Der Neue soll bestenfalls eine langfristige Lösung sein. Jemand, der mit jungen Spielern in Reusrath Erfolg aufbauen will. Einen damit einhergehenden neuerlichen Umbruch wollen die Verantwortlichen zwar nicht, allerdings sind einige langjährige Reusrather mittlerweile älter als 30 und scheiden damit langsam aber sicher aus dem Kader aus. Übers Knie brechen will der Klub hierbei nichts.