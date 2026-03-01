Darum hat sich Kevin Weigert für den TSV Byhusen entschieden Ab Sommer übernimmt Kevin Weigert das Traineramt beim TSV Byhusen. Der künftige Coach spricht über seine Beweggründe und den ersten Eindruck vom Verein. von FuPa Rotenburg · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lennart Blömer

Beim TSV Byhusen endet nach dieser Saison die Amtszeit von Eick Gerken. Kevin Weigert übernimmt im Sommer die Verantwortung an der Seitenlinie. Gerken hatte die Mannschaft 2021 in einer schwierigen Phase in der 1. Kreisklasse übernommen und sie am Ende der vergangenen Saison in die Kreisliga geführt. Zur Winterpause steht der Aufsteiger auf dem letzten Tabellenplatz, das rettende Ufer ist jedoch nur zwei Punkte entfernt.

Mit Weigert kommt ein Trainer, der als Spieler jahrelang für den FC Ostereistedt/Rhade auflief und dort als Torjäger überzeugte. Zudem spielte er für Heeslingen sowie Hesedorf/Nartum. Seine Trainerlaufbahn begann in der A-Jugend der JSG Ummel. Anschließend war er Co-Trainer in der U19 des JFV A/O/H und von 2018 bis 2022 Cheftrainer der ersten Herren beim FC Ostereistedt/Rhade. „Beim TSV Byhusen hat vieles gepasst.“

Aktiv nach einer Anstellung als Trainer gesucht habe er nicht, betont Weigert, er war aber „offen für eine neue Aufgabe." Entscheidend sei der Gesamteindruck gewesen. „Ich habe mich für den TSV Byhusen entschieden, weil mich das Gesamtpaket überzeugt hat. Besonders der Zusammenhalt im Verein hat Eindruck auf mich gemacht und ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl. Beim TSV Byhusen hat vieles gepasst.“ Der Kontakt entstand auf Initiative des Vereins. „Der Verein ist auf mich zugekommen und wir sind daraufhin in ein erstes Gespräch gegangen. Dieses verlief sehr positiv und wir haben schnell gemerkt, dass unsere Vorstellungen und Ziele gut zusammenpassen.“