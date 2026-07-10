Darum hat Ratingen 04/19 lieber Rhede als Fortuna zum Start

Im Vorjahr ging es in der ersten Runde zum Kreisligisten FC Sterkrade, es gab einen 16:0-Sieg. „Und dann sind wir in der Woche darauf nach Hilden gefahren zum Oberliga-Auftakt. Das war schon ein krasses Kontrastprogramm. Deswegen finde ich es gut, dass wir jetzt einen Landesligisten im ersten Pflichtspiel haben“, sagt Apfeld und ergänzt: „Das ist ein Aufsteiger, der mit viel Euphorie starten wird und in einem Heimspiel gegen den letztjährigen Vizemeister der Oberliga nichts zu verlieren hat. Da müssen wir direkt da sein. Unser Anspruch ist, eine Runde weiterzukommen und einen erfolgreichen Pflichtspielauftakt zu haben.“

Der Testspielauftakt wiederum verlief nicht unbedingt wie gewünscht: Beim 0:0 in Bottrop musste 04/19 Armen Shavershyan bereits nach zehn Minuten mit einer Platzwunde auswechseln, Emre Demircan kam für den Zugang von ETB Schwarz-Weiß Essen. Insgesamt hatte Apfeld nur 15 Feldspieler dabei, die frühe Verletzung war da nicht hilfreich. „Es ist im Sinne der Belastungssteuerung nicht so optimal, dass dann einige direkt über die vollen 90 Minuten gehen mussten“, erklärt der Chefcoach, dem neben dem seit dem letzten Spieltag der Vorsaison weiterhin angeschlagenen Eleftherios „Lefti“ Vasileiadis zudem nun auch Ali Hasssan Hammoud fehlt: Der Stürmer hat sich ein Band im Fuß gerissen und wird zwei bis drei Wochen ausfallen. „Damit hat er wieder keine komplette Vorbereitung“, merkt Apfeld an. Hammoud hatte sich im Vorjahr schon im ersten Testspiel verletzt.

Am Samstag steht das zweite der aktuellen Vorbereitung an, der Regionalliga-Aufsteiger SV Bergisch Gladbach 09 kommt – ins Stadion. Auf dem dortigen Rasen hatte 04/19 bislang nicht trainieren dürfen, er soll sich nach dem Mehrkampf-Meeting beim TV Ratingen noch erholen. „Am Samstag dürfen wir aber einmal drauf, danach ist er wieder zwei Wochen dicht, damit wir ihn danach hoffentlich in einem optimalen Zustand bekommen“, sagt Apfeld. Er weiß, dass Bergisch Gladbach ab 15 Uhr für sein Team „definitiv eine Aufgabe“ ist, bei der er eine „höhere Spielbelastung“ erwartet, die es auf den aktuell kleineren Kader zu verteilen gilt. „Es gibt bessere Ausgangssituationen, ist aber auch kein sehr großes Problem“, sagt Apfeld.