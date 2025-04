Darum glaubt man beim KFC Uerdingen weiterhin an den Klassenerhalt

Und in diesen stehen noch drei direkte Duelle für den KFC Uerdingen in den letzten fünf Spielen der Saison an. Zunächst geht es am kommenden Wochenende gegen die Zweitvertretung der Düsseldorfer Fortuna. Darauf die Woche kommt der Wuppertaler SV in die Grotenburg und am letzten Spieltag Mitte Mai geht es noch gegen den SC Wiedenbrück. „So lange es rechnerisch noch möglich ist, glauben wir weiter fest dran. Wir werfen die Flinte niemals ins Korn. Im Gegenteil, jetzt erst recht, wir machen weiter“, so Lewejohann.

Der Trend gibt dem Trainer in jedem Fall recht. Aber verlieren ist in den kommenden beiden Spielen verboten. Sonst ist die Hoffnung schnell dahin. Sollten allerdings die nötigen Punkte geholt und damit auch die Konkurrenz in Schach gehalten werden, so könnte es ein ganz heißes Saisonfinale am 34. Spieltag in Krefeld geben.