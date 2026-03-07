Darum glaubt Fabio Forster „zu hundert Prozent“ an den Klassenerhalt

„Wir können Torschüsse natürlich immer wieder trainieren. Doch letztendlich müssen die Spieler in einer Partie auch die Entscheidung treffen, den Ball einfach einmal auf das Tor zu knallen“, so der Coach. Dazu gehört auch, es vermehrt mit Schüssen aus der zweiten Reihe zu versuchen. Denn wie sagte der Sportliche Leiter Georg Mewes am Sonntag nach dem 0:3 treffend: „Wer nicht aufs Tor schießt, kann keine Tore schießen.“

Am Sonntag wird sich zeigen, ob die Mannschaft die Ratschläge in Sachen Abschluss in die Tat umsetzt. Neben Kapitän Fabio Forster wird gegen den Tabellenführer in Luca Thuyl (Zerrung) ein weiterer wichtiger Akteur fehlen. Dafür sind Frederik Meurs und Elidon Bilali, die in Hilden gesperrt waren, wieder dabei. Und auch Stammkeeper Ahmet Taner, der sich beim Aufwärmen vor dem 0:2 gegen den 1. FC Monheim einen Finger ausgekugelt hat, könnte ins Team zurückkehren.

