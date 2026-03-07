Darum glaubt Fabio Forster „zu hundert Prozent“ an den Klassenerhalt

Fabio Forster tat beim 0:3 beim VfB Hilden das, was er immer tut, wenn der 1. FC Kleve spielt. Der Kapitän des Oberligisten gab lautstark Anweisungen, lobte oder munterte seine Teamkollegen auf. Der entscheidende Unterschied war, dass der 34-Jährige dies nicht aus der Zentrale des Klever Spiels tat, wo er seit Jahren gesetzt ist. Forster konnte sein Team nur von der Seite aus unterstützen.
Der Kapitän, der in seiner letzten Saison als Spieler am Bresserberg mit der Mannschaft wieder den Klassenerhalt schaffen will, ist derzeit zur Tatenlosigkeit verurteilt. Forster, der im Sommer zu Landesligist 1. FC Lintfort wechselt, hat sich Anfang Februar beim 2:3 bei der DJK Adler Frintrop das Gelenk am großen Zeh des linken Fußes gebrochen. Er wird auch am Sonntag, 15 Uhr, im Heimspiel gegen Spitzenreiter Ratingen 04/19 fehlen.
Doch der Kapitän will schnell wieder an Bord sein, weil er weiß, dass im Abstiegskampf für seine Mannschaft jetzt langsam die Phase beginnt, die von Sportlern gerne als „Crunch Time“ bezeichnet wird. Der Vorletzte steht mittlerweile gewaltig unter Druck, weil er nach dem 0:3 in Hilden das einzige Team der Liga ist, das in der Rückserie noch nicht gepunktet hat.
Forster lässt sich von der Bilanz von vier Niederlagen, bei denen der Vorletzte dreimal ohne Treffer blieb, nicht entmutigen. „Ich glaube weiter zu hundert Prozent daran, dass wir den Klassenerhalt schaffen“, sagt er. Und wie Forster das sagt, hört sich das nicht nach Durchhalteparolen eines Teams an, das schon sechs Punkte vom rettenden Ufer trennen.
Nein, Forster glaubt an seine Mannschaft, auch wenn mancher Fan sie schon abgeschrieben haben mag. „Denn wir wissen, wozu wir in der Lage sind“, sagt der 34-Jährige. Das habe der 1. FC Kleve am Ende der Hinrunde bewiesen. Da hatte er nach einer Serie von fünf Spielen ohne Niederlage für kurze Zeit die Abstiegsplätze verlassen. Ein ähnlicher Lauf wird jetzt erneut nötig sein, um den Kopf aus der Abstiegsschlinge zu ziehen.
Der Kapitän hat die Hoffnung, dass er schon Ende März das Spiel seines Teams wieder auf dem Rasen lenken kann. Am 24. März steht die nächste Untersuchung an. „Ich werde zum Beispiel auf dem Ergometer alles dafür tun, dass ich fit bleibe, damit ich schnell wieder eine Option sein kann“, sagt Fabio Forster. Und er sich nicht mit einem Abstieg von dem Verein verabschieden muss, „den ich immer im Herzen behalten werde“.
Voraussetzung dafür ist, dass die Mannschaft ihre chronische Abschlussschwäche in den Griff bekommt. Trainer Umut Akpinar hat mit dem Team in den vergangenen Wochen bei den Übungseinheiten ständig daran gearbeitet. Nur an der Umsetzung im Spiel hapert es noch beim Vorletzten, dem in 21 Partien lediglich 20 Treffer gelungen sind.
„Wir müssen im Abschluss kaltschnäuziger werden und es mehr erzwingen wollen“, sagt Fabio Forster wohl auch mit Blick auf eine Szene im Hilden-Spiel, als Joel Agbo beim Stand von 0:0 in aussichtsreicher Position frei vor dem Tor so lange mit dem Abschluss zögerte, bis ein Abwehrspieler klären konnte. Auch Akpinar sieht jetzt in erster Linie die Spieler gefordert.
„Wir können Torschüsse natürlich immer wieder trainieren. Doch letztendlich müssen die Spieler in einer Partie auch die Entscheidung treffen, den Ball einfach einmal auf das Tor zu knallen“, so der Coach. Dazu gehört auch, es vermehrt mit Schüssen aus der zweiten Reihe zu versuchen. Denn wie sagte der Sportliche Leiter Georg Mewes am Sonntag nach dem 0:3 treffend: „Wer nicht aufs Tor schießt, kann keine Tore schießen.“
Am Sonntag wird sich zeigen, ob die Mannschaft die Ratschläge in Sachen Abschluss in die Tat umsetzt. Neben Kapitän Fabio Forster wird gegen den Tabellenführer in Luca Thuyl (Zerrung) ein weiterer wichtiger Akteur fehlen. Dafür sind Frederik Meurs und Elidon Bilali, die in Hilden gesperrt waren, wieder dabei. Und auch Stammkeeper Ahmet Taner, der sich beim Aufwärmen vor dem 0:2 gegen den 1. FC Monheim einen Finger ausgekugelt hat, könnte ins Team zurückkehren.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: