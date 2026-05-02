Darum glaubt Abwehrchef Divis weiter an den Klever Klassenerhalt

Philipp Divis schlug am Sonntag mit beiden Fäusten wütend auf den Rasen, als Schiedsrichter Felix May beim 0:0 im Abstiegs-Derby gegen den SV Sonsbeck mit einer umstrittenen Entscheidung in der 90. Minute dafür gesorgt hatte, dass der Abwehrchef des 1. FC Kleve jetzt im Duell der Kellerkinder zum Zuschauen verurteilt ist. Der 27-jährige Divis sah nach einem Foul die zehnte Gelbe Karte der Saison. Er ist somit gesperrt, wenn der Vorletzte am Sonntag um 15.15 Uhr beim Schlusslicht SV Biemenhorst antritt.
„Ich habe mich unheimlich über diese Entscheidung geärgert. Es war ein Foul, aber es war nicht gelbwürdig. Und ich kann der Mannschaft jetzt in einem Spiel, das so extrem wichtig für uns ist, nicht helfen“, sagt Divis. Er hatte gegen Sonsbeck erneut eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie wertvoll er für die Mannschaft ist. Der Innenverteidiger gewann alle wichtigen Zweikämpfe in der Partie.
Divis glaubt wie seine Mannschaftskollegen und Trainer Umut Akpinar noch daran, dass der 1. FC Kleve sich retten kann, obwohl er fünf Spieltage vor Schluss fünf Punkte Rückstand auf den rettenden 15. Platz hat. „Es ist noch nicht alles verloren“, sagt Philipp Divis. Das könnte sich am Sonntag ändern.
Für Philipp Divis ist die Partie „wegweisend“. „Wir müssen in Biemenhorst gewinnen. Dann hätten wir wahrscheinlich nur noch zwei Punkte Rückstand und wären wieder voll im Rennen“, sagt der Abwehrspieler. Und wenn es nicht zu einem Erfolg reichen sollte? „Dann muss man sich wohl mit der Situation abfinden, dass wir es im Abstiegskampf nicht mehr in der Hand haben werden“, so Divis. Sprich: Dann wäre wohl alle Hoffnung dahin.
Doch noch will der 27-Jährige, der dem Verein schon im Februar die Zusage für ein weiteres Jahr gegeben hat, sich nicht damit abfinden, dass am Bresserberg ab dem Sommer nur noch Landesliga-Fußball gespielt werden könnte. „Der 1. FC Kleve gehört mit seiner Anlage und dem ganzen Drumherum einfach in die Oberliga“, sagt Divis. Und er tut auf dem Rasen alles dafür, dass die Mission Klassenerhalt in Erfüllung geht.
Der Innenverteidiger geht Woche für Woche mit großem Einsatz und enormer Zweikampfstärke als Vorbild voran, obwohl er eigentlich eine längere Pause bitter nötig hätte. Divis spielt wegen einer Schambeinentzündung seit Wochen mit Schmerzen. „Beim Aufwärmen sind die Beschwerden sehr stark. Während der Partien spüre ich die Schmerzen nicht so sehr, weil ich zu fokussiert auf das Spiel bin“, sagt der Mann mit der Rückennummer fünf.
Trainer Umut Akpinar hat sich über die Entscheidung des Schiedsrichters, die Divis für eine Partie aus dem Verkehr zieht, ebenfalls geärgert. „Es war ein Allerweltsfoul in der 90. Minute, für das man keine Gelbe Karte zeigen muss“, sagt Akpinar. Er will kurzfristig entscheiden, wer den Part von Divis in der Innenverteidigung übernimmt.
Umstellungen wird es wohl auch in der Offensive geben, nachdem dem 1. FC Kleve gegen Sonsbeck wie schon eine Woche zuvor bei der Nullnummer bei den Sportfreunden Baumberg kein Treffer gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf gelungen ist. „Wir werden vorne vielleicht erneut etwas verändern“, sagt Akpinar.
Denn der 1. FC Kleve muss seine Torflaute im Kellerduell unbedingt beenden. „In Biemenhorst zählt nur ein Sieg für uns. Wir brauchen diesen Dreier unbedingt“, sagt der Coach. Ansonsten könnte sich das Thema Oberliga nach acht Jahren so gut wie erledigt haben.
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