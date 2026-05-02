Darum glaubt Abwehrchef Divis weiter an den Klever Klassenerhalt

Umstellungen wird es wohl auch in der Offensive geben, nachdem dem 1. FC Kleve gegen Sonsbeck wie schon eine Woche zuvor bei der Nullnummer bei den Sportfreunden Baumberg kein Treffer gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf gelungen ist. „Wir werden vorne vielleicht erneut etwas verändern“, sagt Akpinar.

Denn der 1. FC Kleve muss seine Torflaute im Kellerduell unbedingt beenden. „In Biemenhorst zählt nur ein Sieg für uns. Wir brauchen diesen Dreier unbedingt“, sagt der Coach. Ansonsten könnte sich das Thema Oberliga nach acht Jahren so gut wie erledigt haben.

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