Darum ging es im Ablösestreit zwischen Lürrip und dem Rheydter SV

Seit dem vergangenen Wochenende ist die Bezirksliga-Saison des SV Lürrip Geschichte. Vor dem Rückrundenstart gegen Krefeld-Bockum zogen die Verantwortlichen des Tabellenschlusslichts die Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurück. Nun äußert sich der erste Vorsitzende Andreas Zimmermann zu diesem Schritt. „Aus sportlichen Gründen wollten wir ursprünglich antreten und es versuchen“, sagt Zimmermann. Doch im Laufe der Vorbereitung sei die Erkenntnis gereift, dass es aus Wettbewerbsgründen kaum Sinn ergebe, weiter am Spielbetrieb teilzunehmen.
Zur Erinnerung: Zum Ende der Hinrunde hatte ein Großteil der Mannschaft den Klub nach internen Streitigkeiten verlassen. Der Kader wurde daraufhin vor allem mit Spielern der zweiten Mannschaft des Rheydter SV aus der Kreisliga B aufgefüllt. Neu-Trainer Ulrich Hamans, zuvor Coach der RSV-Reserve, hatte diese Spieler laut Zimmermann mit nach Lürrip gebracht. Doch der Sprung in die Bezirksliga erwies sich als zu groß.
„In einem Testspiel hatten wir fünf Spieler mit Wadenkrämpfen – in der ersten Halbzeit. Ich habe die Spieler dann gefragt: Wollt ihr euch das wirklich antun?“, sagt Zimmermann. Er ließ die Mannschaft darüber abstimmen – und die Mehrheit sprach sich schließlich dafür aus, nicht in der Bezirksliga anzutreten.
Dabei war ohnehin fraglich, ob Lürrip zum Rückrundenstart eine regelkonforme Mannschaft hätte aufstellen können. Denn für die RSV-Spieler lag weiterhin keine Spielberechtigung vor. Bei der Ablöse konnten sich Zimmermann und der Sportliche Leiter des Rheydter SV, Markus Horsch, nicht einigen. Beide haben ihre eigene Version. Einziger gemeinsamer Nenner: Ein direkter Austausch erfolgte nach Anfrage aus Lürrip einzig unmittelbar vor Beginn der Hallenstadtmeisterschaft. Danach gab es keinen Kontakt mehr – die finanziellen Vorstellungen bei der Ablösesumme lagen schlicht zu weit auseinander.
„Mir wurden 200 Euro pro Spieler angeboten. Dieses Angebot habe ich abgelehnt. Ich habe stattdessen transparent erläutert, dass der übliche Sommertarif für einen Bezirksligaspieler bei rund 750 Euro liegt. Der von mir geforderte Betrag lag deutlich unter diesem marktüblichen Wert“, sagt Horsch.
Zimmermann hielt diesen Preis für zu hoch, da es sich um Spieler aus der Kreisliga B handelte. „Das war eine wahnsinnige Preisvorstellung. Zu diesen Konditionen brauchen wir nicht zu verhandeln. Das kommt für mich nicht infrage“, sagt Lürrips Vorsitzender. Horsch sagt dazu: „Wenn diese Spieler tatsächlich nur dieses Niveau gehabt hätten, stellt sich die Frage, warum sie dann für eine Bezirksliga-Mannschaft verpflichtet werden sollten?“
„Markus wollte mich unter Druck setzen. Das ist nicht in Ordnung“, sagt Zimmermann weiter. Horsch hält dagegen: „Ich habe zu keinem Zeitpunkt versucht, Druck auszuüben. Ich habe einen Preis genannt, diesen sachlich begründet und offen kommuniziert.“
Zimmermann nahm schließlich von weiteren Verhandlungen Abstand, da für ihn der Abstieg aus der Bezirksliga ohnehin unumgänglich ist. Zwei Punkte holte Lürrip in der Hinrunde. Die neue Mannschaft versprach zudem kaum Aussichten auf Erfolg. Weitere finanzielle Ausgaben in Höhe von mehreren tausend Euro ergaben dementsprechend für ihn keinen Sinn mehr – gleichbedeutend mit dem Rückzug aus dem Spielbetrieb.
Horsch sieht dieses Verhalten kritisch: „Unsere zweite Mannschaft wurde durch die Abgänge sportlich erheblich geschwächt. Den Spielern wurde zugesagt, in der Bezirksliga spielen zu dürfen. Dieses Versprechen von Herrn Zimmermann wurde nicht eingehalten.“ Bis zur neuen Saison will der SV Lürrip mit dem verbliebenen Kader einige Testspiele bestreiten.
