Darum fühlt sich Linus Krajac beim SV Sonsbeck so wohl

Der Tabellendritte aus Essen, der zum Kreis der Titelanwärter gezählt wird, ist seit vier Spielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage hat er vor vier Woche vor eigenem Publikum beim 0:2 gegen den SC St. Tönis, den Ex-Klub von Krajac, kassiert – vielleicht ein gutes Omen für Sonsbeck und seinen torgefährlichen Mittelfeldspieler.

Linus Krajac, der in der Jugend für den MSV Duisburg in der U17-Bundesliga gespielt hat, möchte mit dem SV Sonsbeck möglichst schnell die Punkte auf der Habenseite haben, die den Klassenverbleib garantieren. Und im Niederrheinpokal würde er mit seiner Mannschaft gerne den Einzug ins Halbfinale schaffen. „Deshalb wünsche ich mir jetzt im Viertelfinale nicht den MSV Duisburg als Gegner, sondern einen Oberligisten. Dann haben wir eine reelle Chance, noch eine Runde weiterzukommen.“ Und das wäre ein Erfolg, der garantiert für zusätzlichen Flow beim familiären SV Sonsbeck sorgen würde.