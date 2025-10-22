Darum fühlt sich Linus Krajac beim SV Sonsbeck so wohl

Linus Krajac ist in der Winterpause der vergangenen Saison vom Ligarivalen SC St. Tönis zum Oberligisten SV Sonsbeck gewechselt. Seitdem hat sich der mittlerweile 25-Jährige zu einem unverzichtbaren Stammspieler der Mannschaft entwickelt. Die 0:4-Niederlage in der Heimpartie gegen Blau-Weiß Dingden, die sein Team im Klassement auf Platz neun zurückgeworfen hat, konnte allerdings auch der torgefährliche Mittelfeldakteur am Sonntag nicht verhindern.
Linus Krajac wusste, woran es gelegen hatte, weshalb seine Mannschaft gegen den Aufsteiger aus Hamminkeln zum zweiten Mal in dieser Saison vor eigenem Publikum leer ausgegangen war. „Wir haben die einfachen Sachen nicht gut gemacht“, sagte der Rechtsfuß nach der bitteren Pleite. „Wir hatten viele Ballverluste, die Basics haben bei uns nicht gestimmt. Und wenn die Basics in der Oberliga nicht stimmen, ist es ziemlich schwer, etwas zu gewinnen.“
Dabei bereitet Krajac die dritte Niederlage in Folge in der Oberliga keine großen Sorgen. Denn er weiß, dass es solche Phasen nun einmal gibt. Die Englische Woche mit dem Pokalsieg beim Ligarivalen VfL Jüchen-Garzweiler wollte der 25-Jährige auch nicht als Grund für die Unkonzentriertheiten gelten lassen. „BW Dingden hat ja auch im Pokal gespielt und war gegen den FC Büderich sogar 120 Minuten auf dem Platz“, so Krajac.
Man hat nicht das Gefühl, dass durch den Ausfall einiger Stammspieler Linus Krajac eine zusätzliche Last drückt. Er hat den Wechsel vom SC St. Tönis, bei dem er sowohl in der Oberliga als auch in der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga spielte, auf keinen Fall bereut. Ganz im Gegenteil. „Ich fühle mich hier sehr wohl“, sagt er und lobt das „super Umfeld“ bei seinem neuen Klub.
Besonders schätzt er den Sonsbecker Trainer Heinrich Losing. „Mit ihm komme ich super klar“, sagt er. „Ich genieße bei ihm im Spiel viele Freiheiten.“ Linus Krajac gehörte in der Meisterschaft in der laufenden Saison in allen Partien Startelf, wurde nur ein paar Mal wenige Minuten vor dem Abpfiff ausgewechselt.
Bedankt hat er sich beim Trainer und bei der Mannschaft, „von der ich auch viel Vertrauen bekomme“, mit immerhin sechs Treffern und einem Assist – für einen Mittelfeldspieler eine beachtliche Trefferquote in zehn Partien. „Aktuell bin ich gut im Flow“, sagt der in Rheinhausen wohnende Krajac.
Nun muss nur die Mannschaft wieder in einen Flow kommen, die drei Oberliga-Niederlagen in Serie verdrängen und sich voll auf den nächsten Gegner fokussieren. Wobei das Gastspiel bei der SpVg Schonnebeck am kommenden Sonntag, 26. Oktober, 15 Uhr, sicherlich eine Herausforderung wird.
Der Tabellendritte aus Essen, der zum Kreis der Titelanwärter gezählt wird, ist seit vier Spielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage hat er vor vier Woche vor eigenem Publikum beim 0:2 gegen den SC St. Tönis, den Ex-Klub von Krajac, kassiert – vielleicht ein gutes Omen für Sonsbeck und seinen torgefährlichen Mittelfeldspieler.
Linus Krajac, der in der Jugend für den MSV Duisburg in der U17-Bundesliga gespielt hat, möchte mit dem SV Sonsbeck möglichst schnell die Punkte auf der Habenseite haben, die den Klassenverbleib garantieren. Und im Niederrheinpokal würde er mit seiner Mannschaft gerne den Einzug ins Halbfinale schaffen. „Deshalb wünsche ich mir jetzt im Viertelfinale nicht den MSV Duisburg als Gegner, sondern einen Oberligisten. Dann haben wir eine reelle Chance, noch eine Runde weiterzukommen.“ Und das wäre ein Erfolg, der garantiert für zusätzlichen Flow beim familiären SV Sonsbeck sorgen würde.