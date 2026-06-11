Darum fühlt sich der Abstieg für den 1. FC Kleve nicht richtig an

Kleve fällt in die Landesliga. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Die Spieler und Verantwortlichen des 1. FC Kleve standen am Sonntag nach dem Abpfiff auf dem Rasen und wirkten so, als würden sie die Fußball-Welt, in der sie sich befanden, gerade überhaupt nicht verstehen. Die Mannschaft hatte ihr Abstiegs-Endspiel beim VfB Homberg mit 2:1 gewonnen. Sie hatte die achte Partie in Folge ohne Niederlage überstanden. Sie hatte vom Klever Anhang zu recht viel Applaus für eine engagierte Leistung erhalten. Und doch war das Team ein großer Verlierer. Denn es stand als einer von vier Absteigern fest – das Aus nach acht Jahren in der Klasse.