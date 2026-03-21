Darum freut sich Hildens Trainer auf Baumbergs Stadion Der VfB 03 Hilden will am Samstag bei den Sportfreunden Baumberg seinen siebten Sieg in der Oberliga in Serie einfahren. Die Gastgeber haben Verletzungspech und sind erschöpft. Trainer Salah El Halimi kann das Aus seines Gegenübers Tim Schneider nicht nachvollziehen. von RP / Thomas Schmitz · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Die Sportfreunde Baumberg treffen auf den VfB Hilden – Foto: Jens Terhardt

Trotz der extrem angespannten Personallage schlugen sich die Oberliga-Spieler der Sportfreunde Baumberg eingangs der „Englischen Woche“ beim Stadtrivalen 1. FC Monheim (1:1) und drei Tage später zur Premiere im neuen Baumberger Stadion „Am Kielsgraben“ im Nachholspiel gegen den starken Aufstiegsaspiranten KFC Uerdingen (0:1) gut. Zum Abschluss der intensiven Woche (Samstag, 16 Uhr) erwartet die Mannschaft von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi im Nachbarschaftsduell die Mannschaft der Stunde, den Tabellenzweiten VfB 03 Hilden, der sich nach der Winterpause keine Blöße gab und seine sechs Spiele souverän gewinnen konnte. Somit befindet sich die Truppe des zum Saisonende scheidenden VfB-Trainers Tim Schneider punktgleich mit Spitzenreiter Ratingen 04/19 an der Tabellenspitze.

„Es waren immer enge, intensive und hart umkämpfte Duelle, die beiden Teams alles abverlangt haben. Ich kenne Tim seit der fußballerischen Jugendzeit und empfinde es als sehr schade und nicht nachvollziehbar, dass er aufhören muss“, äußert El Halimi nach der Nachricht, dass die Ära Schneider in Hilden nach der Saison endet. Der SFB-Trainer ergänzt: „Deshalb freue ich mich umso mehr auf unser Wiedersehen im direkten Duell mit unseren Teams, denn auch ansonsten befinden wir uns im regen Austausch. Tim passt perfekt zur Mannschaft und zum Verein, weil er die DNA des VfB im Blut hat.“ SFB wollen Stärken des VfB 03 herausnehmen El Halimi erwartet gegen Hilden trotz der Erschöpfung und der Verletzten nochmals einen Kampf bis auf das Zahnfleisch. „Der Gegner spielt aktuell wie aus einem Guss, auch weil er über ein eingespieltes Kollektiv aus alten Hasen und jungen Spielern verfügt. Wir müssen an die Leistung aus dem Spiel gegen Uerdingen anknüpfen, eine andere Idee entwickeln, die Stärken des VfB herausnehmen und eine ausgezeichnete Tagesform erwischen“, erläutert der SFB-Coach.

Die Schwarz-Weißen sind mit Abstand die beste Auswärtsmannschaft der Liga und haben hinter Ratingen (62 Treffer) mit 61 Einschlägen die zweitbeste Torfabrik. Mohamed Cisse (10), Pascal Weber (8) und Nick Sangl (8) haben nicht nur alle 23 Spiele absolviert, sondern zeichnen insgesamt für 26 Treffer verantwortlich – hinzu kommt Etienne Feese, der es in 20 Partien auf neun Tore brachte. „Ich werde jedes Spiel genießen“ Der VfB-03-Coach indes ist während seiner Abschiedstournee gespannt auf das neue Baumberger Stadion, in dem er den siebten Sieg in Folge einfahren möchte: „Ich freue mich, noch mal in einem neuen und für mich unbekannten Stadion spielen zu dürfen, und ich werde jedes Spiel genießen. Viel Zeit für Wehmut bleibt aber nicht, denn der Fokus liegt klar auf dem Spiel und den drei Punkten“, betont der 44-jährige Übungsleiter, der seine Auswahl trotz der Ausgangslage nicht als klaren Favoriten betrachtet: „Wir machen es zwar gerade richtig gut, aber diese Liga ist enorm eng. Wir müssen weiter gierig bleiben, den Fokus bewahren und eine sehr hohe Intensität mit dem entsprechenden Willen bringen.“