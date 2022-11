Darum fiel das Nachbarschaftsderby zwischen Jerxen-Orbke und Lemgo aus Am Freitagabend war in der Bezirksliga 3 für das mit Spannung erwartete Duell zwischen dem SV Eintracht Jerxe-Orbke und dem TBV Lemgo alles angerichtet.

Um 19.30 Uhr sollte der Anstoß erfolgen, die Aufstellungen waren auf fussball.de bereits nachzulesen. Doch der Ball rollte nicht, denn in unmittelbarer Nähe zum Sportplatz an der Lageschen Straße in Detmold brannte ein Wohnhaus, dessen Löscharbeiten noch bis in den späten Abend hinein andauerten.