Darum erinnern die SF Baumberg aktuell an ihre Meistersaison

Während der Vorwoche ähnelten zahlreiche Faktoren den Attributen aus den Spielen im Meisterjahr – die Mentalität, der Teamgeist, die körperliche sowie geistige Frische und besonders die Harmonie führten zum hochverdienten Sieg gegen die Essener. Der imponierende Heimsieg zeigte, dass mit den SFB auch aufgrund der intensiven Vorbereitung unter Co-Trainer Mohamed Rifi, Torwarttrainer Marco Ages und Athletik-Trainer Sebastian Handke wieder zu rechnen ist und die ersten beiden Partien keine Momentaufnahme bleiben sollen. „Wir sind mit dem Start voll zufrieden, der besser als im letzten Jahr war“, sagt ein zufriedener El Halimi, denn damals hatte seine Mannschaft nach drei Spieltagen lediglich einen Punkt auf der Habenseite. Der Chefcoach ergänzt: „Wir sind sehr glücklich, aber die Gegner werden in der ausgeglichenen Liga nicht einfacher. Am Sonntag wartet mit einem Top-Favoriten die nächste Herkulesaufgabe und eine erneute Standortbestimmung auf uns.“

Leistungsträger kehren zurück