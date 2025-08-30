Darum erinnern die SF Baumberg aktuell an ihre Meistersaison

Für die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) ist die abgelaufene Zittersaison nach einem Happy End abgehakt. Aktuell erinnert eher die Saison 2023/24 mit der ersten Meisterschaft als größtem Erfolg in der Vereinsgeschichte an die derzeitige Formstärke der Blau-Weißen – gegen die Titelanwärter KFC Uerdingen (1:1) und ETB Schwarz-Weiß Essen (4:2) verbuchten die Schützlinge von Cheftrainer Salah El Halimi nach beachtlichen Leistungen vier Punkte, sodass sie vor dem dritten Spieltag beim nächsten Top-Favoriten VfB Homberg mit vier Punkten den zweiten Platz belegen (Sonntag, 15 Uhr, PCC-Stadion).
Während der Vorwoche ähnelten zahlreiche Faktoren den Attributen aus den Spielen im Meisterjahr – die Mentalität, der Teamgeist, die körperliche sowie geistige Frische und besonders die Harmonie führten zum hochverdienten Sieg gegen die Essener. Der imponierende Heimsieg zeigte, dass mit den SFB auch aufgrund der intensiven Vorbereitung unter Co-Trainer Mohamed Rifi, Torwarttrainer Marco Ages und Athletik-Trainer Sebastian Handke wieder zu rechnen ist und die ersten beiden Partien keine Momentaufnahme bleiben sollen. „Wir sind mit dem Start voll zufrieden, der besser als im letzten Jahr war“, sagt ein zufriedener El Halimi, denn damals hatte seine Mannschaft nach drei Spieltagen lediglich einen Punkt auf der Habenseite. Der Chefcoach ergänzt: „Wir sind sehr glücklich, aber die Gegner werden in der ausgeglichenen Liga nicht einfacher. Am Sonntag wartet mit einem Top-Favoriten die nächste Herkulesaufgabe und eine erneute Standortbestimmung auf uns.“
Der SFB-Trainer sieht in den Gastgebern am Sonntag ein großes Kaliber und erwartet auf dem schwer bespielbaren Rasen eine mega-unangenehme Aufgabe. „In Homberg hängen die Trauben hoch. Wir haben dort zuletzt am 13. August 2017 gewonnen, sodass es wieder an der Zeit ist“, fährt El Halimi fort, für dessen Team damals Robin Hömig zum 2:0-Endstand traf. Der Spielgestalter dürfte nach seinen muskulären Problemen und dem starken Auftritt in Durchgang zwei gegen Essen diesmal von Beginn an auflaufen, ebenso wie der zuletzt gesperrte Kapitän Louis Klotz.
Dagegen wird der eminent wichtige Ben Harneid, der die Kapitänsbinde in der Vorwoche getragen hatte, aufgrund einer Oberschenkelverletzung fehlen. Beim 25-Jährigen wurde nach seiner Verletzung zunächst eine erneut ernsthafte Verletzung befürchtet, doch er gab nach dem Schlusspfiff gegen Essen Entwarnung: „Es ist nichts gerissen. Die Jungs haben super gespielt und einen wichtigen Sieg eingefahren.“ Dazu hat laut El Halimi die großartige Harmonie und die Mischung zwischen „jung, mittel und alt“ größtenteils beigetragen.
Auch Keeper Daniel Schwabke (36) bewies, dass er noch längst nicht zum alten Eisen gehört. „Schwabi meinte nach seinem Klasse-Spiel, dass er dafür schließlich da ist“, so der Coach, der die Performance im Mittelfeld zwischen den Zugängen Timo Hölscher (25) und dem Regionalliga-erfahrenen André Mandt (32) hervorhob, „Timo präsentierte sich in perfekter Weise als Box-to-Box-Spieler, während André die Fäden zog und auch kommunikativ überaus wichtig ist.“
Bemerkenswert: Die „jungen Wilden“ Farhan Ghaznawi (18) und Simone Lo Castro (19) spielten für den schmerzlich vermissten und auf Krücken zuschauenden Torjäger Robin Schnadt in vorderster Front einen hervorragenden Part: „Farhan war am Ausgleich beteiligt, und Simone belohnte sich für seine Bemühungen mit dem Treffer zum 4:2“, betonte El Halimi, der sieht, dass sich die prächtige Stimmung auf das Spielfeld überträgt. Lo Castro spielte zuvor im Spiel der Zweiten nach seiner Verletzung über die volle Distanz (5:3-Sieg gegen den SC Ayyildiz) und erzielte drei Treffer. In der Vorsaison schoss das außergewöhnliche Talent die eigene A-Jugend mit 17 Toren in 22 Spielen zum Verbleib in der Niederrheinliga und gehört am Sonntag zum Kader des Oberligisten, der mit einem Sieg sogar an die Tabellenspitze klettern könnte.
Kurios: Homberg und die SFB treffen in zehn Tagen erneut beim letztjährigen Fünften in der zweiten Pokalrunde aufeinander. Dann wird sich zeigen, welches Team auch da die Nase vorne hat.