Darum entschied sich Jan Rosenbrock für den TuS Zeven

Beim TuS Zeven wird zur neuen Saison ein neuer Trainer an der Seitenlinie stehen. Jan Rosenbrock übernimmt den Kreisligisten und folgt damit auf Sören Haß, der seinen Posten überraschend zum Saisonende räumen muss. Aktuell steht Rosenbrock noch beim Bartelsdorfer SV an der Seitenlinie.
Ausschlaggebend für seine Entscheidung seien vor allem die Gespräche mit den Verantwortlichen des TuS Zeven gewesen. Besonders imponiert habe ihm dabei, wie viel Zeit und Engagement im Verein investiert werde und welche Entwicklung in den vergangenen Jahren angestoßen worden sei. „Was die Verantwortlichen, sei es Trainer, Teambetreuer, und auch der Vorstand, in Zeven die letzten zwei, drei Jahre aufgebaut haben, da kann man nur den Hut ziehen“, betonte Rosenbrock im Gespräch mit FuPa.
Neben dem Umfeld habe ihn auch die Mannschaft überzeugt. Rosenbrock sieht großes Potenzial im Kader, vor allem mit Blick auf die Altersstruktur. Zudem habe ihn die Beharrlichkeit beeindruckt, mit der sich die Verantwortlichen um ihn bemühten.
Noch Ende Februar hatte Rosenbrock gegenüber FuPa erklärt, dass er sich grundsätzlich auch eine längere Pause vom Fußball vorstellen könne. Nach den vergangenen Jahren beim Bartelsdorfer SV hätte er damit kein Problem gehabt. Sie waren „wirklich geil“ und haben „tierischen Spaß gemacht“.
„Dann kamen aber die ersten Gespräche mit neuen Vereinen und da wurde ich dann schlussendlich von den Vertretern des TuS Zeven sofort angezündet, so dass relativ schnell klar war, dass ich da richtig Bock draufhabe“, schilderte Rosenbrock.
Neben dem TuS Zeven lagen Rosenbrock weitere Anfragen vor. Nach mehreren Gesprächen habe sich der Kreis der möglichen Optionen jedoch schnell verkleinert. „Wenn man nach so tollen Jahren wie in Helvesiek und Bartelsdorf dann was Neues übernimmt, sollte man da auch zu 100% hinter stehen, und das war bei den anderen Vereinen nicht gegeben“, führte Rosenbrock aus.
Wie genau der erste Kontakt zum TuS Zeven zustande kam, könne er selbst gar nicht genau sagen. Die Verantwortlichen hätten sich vergleichsweise spät gemeldet, aus einem ersten Telefonat sei dann aber schnell ein persönliches Treffen entstanden.
Bis zum Saisonende liegt der Fokus für Rosenbrock zunächst weiter auf seiner Aufgabe beim Bartelsdorfer SV. In den verbleibenden drei Spielen wolle er dort noch möglichst viele Punkte holen. Trotzdem beschäftigt sich Rosenbrock längst intensiv mit seiner neuen Aufgabe. „Ich muss gestehen, dass die Lust, warum auch immer, täglich mehr wird, und ich dann ab 06. Juni so schnell wie möglich den Trainingsauftakt in Zeven herbeisehne“, sagte Rosenbrock.