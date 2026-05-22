Darum entschied sich Jan Rosenbrock für den TuS Zeven Jan Rosenbrock übernimmt zur neuen Saison den Kreisligisten TuS Zeven und tritt damit die Nachfolge von Sören Haß an. Im Gespräch mit FuPa erklärt der aktuelle Trainer des Bartelsdorfer SV, warum ihn das Projekt in Zeven überzeugt hat. von FuPa Rotenburg · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Jan Rosenbrock – Foto: Lennart Blömer

Beim TuS Zeven wird zur neuen Saison ein neuer Trainer an der Seitenlinie stehen. Jan Rosenbrock übernimmt den Kreisligisten und folgt damit auf Sören Haß, der seinen Posten überraschend zum Saisonende räumen muss. Aktuell steht Rosenbrock noch beim Bartelsdorfer SV an der Seitenlinie.

Ausschlaggebend für seine Entscheidung seien vor allem die Gespräche mit den Verantwortlichen des TuS Zeven gewesen. Besonders imponiert habe ihm dabei, wie viel Zeit und Engagement im Verein investiert werde und welche Entwicklung in den vergangenen Jahren angestoßen worden sei. „Was die Verantwortlichen, sei es Trainer, Teambetreuer, und auch der Vorstand, in Zeven die letzten zwei, drei Jahre aufgebaut haben, da kann man nur den Hut ziehen“, betonte Rosenbrock im Gespräch mit FuPa. Neben dem Umfeld habe ihn auch die Mannschaft überzeugt. Rosenbrock sieht großes Potenzial im Kader, vor allem mit Blick auf die Altersstruktur. Zudem habe ihn die Beharrlichkeit beeindruckt, mit der sich die Verantwortlichen um ihn bemühten.

Noch Ende Februar hatte Rosenbrock gegenüber FuPa erklärt, dass er sich grundsätzlich auch eine längere Pause vom Fußball vorstellen könne. Nach den vergangenen Jahren beim Bartelsdorfer SV hätte er damit kein Problem gehabt. Sie waren „wirklich geil“ und haben „tierischen Spaß gemacht“. „Dann kamen aber die ersten Gespräche mit neuen Vereinen und da wurde ich dann schlussendlich von den Vertretern des TuS Zeven sofort angezündet, so dass relativ schnell klar war, dass ich da richtig Bock draufhabe“, schilderte Rosenbrock.