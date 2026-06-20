Darum endet die Saison für 04/19 mit dem Abstieg

Die C-Junioren von Ratingen 04/19 waren neben dem FC Wegberg-Beeck der zweite Absteiger aus der Regionalliga West, Staffel 2. Das Team von Daniel Kampmann wird in der Spielzeit 2026/27 in der Niederrheinliga spielen und alles versuchen, um die Rückkehr in die höchste Liga für diese Altersklasse zu schaffen. Aber zunächst ein Blick auf die abgelaufene Saison und auf die Gründe für den Abstieg aus der Regionalliga.
Die 0:4-Niederlage von 04/19 bei Meister und Pokalsieger Rot-Weiss Essen besiegelte am letzten Spieltag den Abstieg in die Niederrheinliga endgültig. Mit dem Schlusspfiff gab es bei den jungen Spielern der U15 aus Ratingen Tränen, die Enttäuschung war riesengroß.
Ein Blick auf die Tabelle zeigt: Nach dem FC Wegberg-Beeck (14 Tore) haben die Blau-Gelben aus Ratingen mit 20 Toren die zweitwenigsten Treffer aller zwölf Mannschaften der Regionalliga West, Staffel 2, erzielt. In der Defensive waren drei Teams schlechter als die Mannschaft von Daniel Kampmann, die 48 Gegentreffer in den 22 Spielen kassierte. Schlechter waren der FC Wegberg-Beeck (64 Gegentore), der TSC Eintracht Dortmund (62) und der SC Preußen Münster (52). Insgesamt reichten am Ende die vier Siege und drei Unentschieden der Ratinger nicht, die Klasse zu halten.
„Die Qualität unserer Mannschaft war auf jeden Fall da, die Liga war in dieser Saison unglaublich ausgeglichen“, berichtet U15-Coach Kampmann. So verloren die Ratinger acht Spiele nur mit einem Tor Differenz. „Von den knappen Spielen hätten wir sicherlich vier bis fünf gewinnen können, vielleicht sogar müssen. Aber gerade in der Hinrunde haben wir uns bei der Chancenverwertung schwergetan, und in der Rückrunde haben wir zu viele Fehler gemacht, die die Gegner einfach eiskalt bestraft haben“, sagt Kampmann. „Letztlich hätten wir das Zeug gehabt, um die Saison auf Platz acht oder neun zu beenden.“
Gegen die direkte Konkurrenz ließ man am Ende zu viele Zähler liegen. So verlor man gegen den Aufsteiger Eintracht Dortmund und den Wuppertaler SV den direkten Vergleich. Gegen Dortmund verlor man zu Hause 0:1, auswärts trennte man sich 1:1. Beim WSV unterlag man mit 1:3, zu Hause konnte man mit 2:1 gewinnen. Und gegen den Tabellenletzten Wegberg-Beeck konnte man zwar den direkten Vergleich gewinnen durch ein 4:2 auswärts, zu Hause hatte 04/19 aber mit einem 0:1 in der Hinrunde schon wichtige Zähler abgegeben.
„Letztlich ist Fußball ein Ergebnissport, die Tabelle lügt nach 22 Spielen auch nicht“, sagt Kampmann, der dennoch stolz auf die individuelle Weiterentwicklung seiner Spieler ist. „Ich bin mir sicher, dass viele ganz viel aus der Saison mitnehmen können und werden.“
Am vergangenen Samstag hatten die Nachwuchs-Kicker nach der 0:4-Niederlage in Essen, die den Abstieg besiegelte, noch ein paar Bälle bei Topgolf in Oberhausen geschlagen, es war die Abschiedsveranstaltung der U15. Spieler, Trainer und Eltern hatten noch einmal sichtlich Spaß am gemeinsamen Teamevent. Dass sich die Spieler trotz des Abstieges bei Kampmann nach dem letzten Spiel für die Saison bedankten, weil sie auch viel Spaß hatten und im Training weitergekommen waren, ist für den Coach der U15 sicherlich etwas ganz Besonderes.
Die beiden Staffeln der Regionalliga werden zur Saison 2026/27 zu einer zusammengefasst, die Mannschaften aus den Nachwuchsleistungszentren (NLZ) starten ab sofort im Nachwuchs-Cup. Inzwischen geht es für Kampmann mit dem Jahrgang 2012 weiter, dann wird er mit dem neuformierten Kader an der Rückkehr in die dann eingleisige Regionalliga arbeiten. „Die Strahlkraft der Regionalliga ist natürlich schon enorm: Wir hatten Spieler, die zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet, Bergheim oder Bonn gekommen sind, um bei uns zu spielen. Für die neue Saison steht das Grundgerüst schon. Bis zu den Sommerferien wollen wir den Kader noch komplettieren. Einige Jungs aus der U15 werden den Verein verlassen, aber immerhin werden sechs Spieler von uns in der U17 weitermachen“, sagt Kampmann.
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