Darum endet die Saison für 04/19 mit dem Abstieg

Am vergangenen Samstag hatten die Nachwuchs-Kicker nach der 0:4-Niederlage in Essen, die den Abstieg besiegelte, noch ein paar Bälle bei Topgolf in Oberhausen geschlagen, es war die Abschiedsveranstaltung der U15. Spieler, Trainer und Eltern hatten noch einmal sichtlich Spaß am gemeinsamen Teamevent. Dass sich die Spieler trotz des Abstieges bei Kampmann nach dem letzten Spiel für die Saison bedankten, weil sie auch viel Spaß hatten und im Training weitergekommen waren, ist für den Coach der U15 sicherlich etwas ganz Besonderes.

Die beiden Staffeln der Regionalliga werden zur Saison 2026/27 zu einer zusammengefasst, die Mannschaften aus den Nachwuchsleistungszentren (NLZ) starten ab sofort im Nachwuchs-Cup. Inzwischen geht es für Kampmann mit dem Jahrgang 2012 weiter, dann wird er mit dem neuformierten Kader an der Rückkehr in die dann eingleisige Regionalliga arbeiten. „Die Strahlkraft der Regionalliga ist natürlich schon enorm: Wir hatten Spieler, die zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet, Bergheim oder Bonn gekommen sind, um bei uns zu spielen. Für die neue Saison steht das Grundgerüst schon. Bis zu den Sommerferien wollen wir den Kader noch komplettieren. Einige Jungs aus der U15 werden den Verein verlassen, aber immerhin werden sechs Spieler von uns in der U17 weitermachen“, sagt Kampmann.

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