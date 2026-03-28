Darum drückt Hilden 05/06 Fortuna Düsseldorf die Daumen

Hilden 05/06 muss sich in der Verlängerung geschlagen geben – Foto: Sascha Zeise

Lohausener SV – SpVg. Hilden 05/06 3:1 (1:1/0:1) n.V.: Sieben Minuten fehlten dem A-Kreisligisten aus Hilden zur nächsten Überraschung. Im Kreispokal-Viertelfinale hatte das Team von Trainer Thomas Zak bereits den favorisierten Bezirksliga-Zweiten TSV Eller 04 mit 4:1 aus dem Wettbewerb gekegelt. Jetzt im Halbfinale beim ebenfalls klassenhöheren LSV führten die Süder bis zur 83. Minute mit 1:0, ehe Maximilian Klaas mit einem für den sich in starker Form präsentierenden 05/06-Keeper Christopher Meinhold unhaltbaren Flachschuss den Ausgleich markierte.

Der Reihe nach. Mit einem komplett besetzten Fanbus angereist wurden die Süder von Beginn an lautstark unterstützt. „Eine tolle Atmosphäre und gut 300 Zuschauer. Das war für unsere Jungs schon etwas Besonderes. Die zeigten während der gesamten 120 Minuten eine kämpferisch vorbildliche Leistung, sind förmlich über sich hinausgewachsen“, konstatierte Holger Reinders. Der 1. Vorsitzende ergänzte: „Nur in der Verlängerung wurde es nach den zuvor kräfteraubenden 90 Minuten in konditioneller Hinsicht problematisch. Da einige Stammspieler ausfielen, fehlten auch die Alternativen von der Bank. Dennoch ein großes Lob an unsere Mannschaft. Trotz der Niederlage ein toller Fußballabend hier in Lohausen.“

Hilden 05/06 hat noch Hoffnung auf den Niederrheinpokal

Die Gäste gingen im Anschluss an einen Eckball der Düsseldorfer (4.) früh in Führung. Der pfeilschnelle Jan Hallmann ging nach einem weiten Pass nach vorne auf und davon und gab LSV-Torsteher Arda Cakmak mit einem technisch sauber ausgeführten Heber das Nachsehen. Den knappen Vorsprung verteidigte das Team um Kapitän Niklas Strunz mit großem kämpferischen Aufwand, einer stabilen Abwehr und der einen oder anderen „halben“ Tormöglichkeit nach schnellem Umschaltspiel bis in die Schlussphase hinein.