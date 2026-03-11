Darum drückt Damian Apfeld dem 1. FC Kleve im Abstiegskampf die Daumen

Für Ahmet Taner war es erst der achte Einsatz in dieser Saison, nachdem er im Sommer bei einem Testspiel beim 1. FC Lintfort einen doppelten Fingerbruch erlitten hatte. Wie wichtig der 33-jährige Schlussmann für den Oberligisten ist, zeigt die Statistik. Mit Taner im Tor stand am Sonntag gegen Ratingen bereits zum vierten Mal die Null. Der Keeper hat in acht Spielen nur sieben Treffer kassiert. Und der 1. FC Kleve hat zwölf seiner 20 Punkte in diesen Partien geholt. Die Bilanz: drei Siege, drei Unentschieden, zwei Niederlagen.