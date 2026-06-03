Darum darf VdS Nievenheim weiter auf den Klassenverbleib hoffen

Der 6:4-Erfolg des CfR Links gegen den SV Uedesheim hat dem VdS Nievenheim einen großen Dämpfer im Rennen um den Klassenerhalt in der Bezirksliga verpasst. Einen Spieltag vor dem Saisonende sind der VdS und der CfR damit punktgleich. Da die Düsseldorfer jedoch den direkten Vergleich gewinnen konnten, braucht Nievenheim am 34. Spieltag Schützenhilfe vom Tabellenletzten.
Der 4:1-Erfolg (3:1) gegen die bereits abgestiegene Rhenania Hochdahl war nötig, um die Chance auf den Relegationsplatz aufrechtzuerhalten. „Wir haben unsere Pflicht erfüllt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Abgesehen von den ersten zehn Minuten des zweiten Durchgangs haben wir die Partie kontrolliert“, lobte VdS-Coach Thomas Boldt seine Jungs. Dennoch weiß der Trainer, dass das nur ein nötiger Pflichtsieg war. Sein Team hat den Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand. Dafür macht Boldt jedoch nicht die fehlende Schützenhilfe der vergangenen Wochen verantwortlich. „Die Einzigen, die Schuld daran sind, dass wir es nicht mehr in der eigenen Hand haben, sind wir selbst. Die Tabelle lügt nicht. Wir haben zu häufig Punkte liegen lassen, daher ist es besonders ehrlich, dass uns Stand jetzt nur ein Punkt fehlt“, sagt Boldt.
Um die Liga noch über den Relegationsplatz halten zu können, müssen die Nievenheimer am 34. Spieltag beim Lohausener SV mehr Punkte holen als der CfR Links beim Schlusslicht TSV Meerbusch II. Beide Partien werden am Sonntag um 15.30 Uhr angepfiffen. Der direkte Klassenverbleib ist für beide Teams nicht mehr möglich, weshalb die Saison für den Gewinner des Fernduells um zwei Spiele verlängert wird.
„Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren. Erst müssen wir unsere Pflicht machen und gewinnen, erst dann können wir darauf schauen, wie es in Meerbusch ausgegangen ist. Wir dürfen uns keine Gedanken darüber machen, was wir nicht beeinflussen können“, erzählte Boldt. Sein Team hat sich im Laufe der Saison sichtlich weiterentwickelt. Nach der Hinrunde stand der VdS mit nur elf Zählern auf dem vorletzten Tabellenplatz. In der Rückrunde holte der Aufsteiger acht Punkte mehr als in der Hinserie. „Einige unserer Spieler sind in ihrer ersten Bezirksligasaison. Wir haben uns bewusst für eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft entschieden. Die Jungs haben sich trotz der sportlich schwierigen Situation deutlich verbessert“, betonte Boldt. Der Trainer ist davon überzeugt, dass sein Team alles reinwirft. „Ich war die letzten Wochen immer optimistisch, dass wir die Klasse noch halten werden. Daher bin ich auch weiter optimistisch, dass wir den Lohausener SV am Sonntag schlagen werden“, sagt der Coach.
Bevor der Abstiegskampf am Sonntag entschieden wird, kann der 1. FC Grevenbroich-Süd im Wiederholungsspiel gegen den MSV Düsseldorf die Entscheidung im Meisterschaftskampf erzwingen. Der MSV kann mit einem Sieg wieder mit TSV Eller gleichziehen, der jedoch durch den Sieg im direkten Duell den direkten Vergleich gewonnen hat. Daher würde ein mit drei Punkten belohnter Erfolg der Südstädter für die vorzeitige Entscheidung sorgen.