Darum darf VdS Nievenheim weiter auf den Klassenverbleib hoffen Nach dem 4:1-Sieg gegen Hochdahl ist die Holzheimer SG im Fernduell mit dem CfR Links aus Düsseldorf allerdings auf Schützenhilfe angewiesen. von RP / Noah Knothe · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Nievenheim unter Druck. – Foto: Sascha Köppen

Der 6:4-Erfolg des CfR Links gegen den SV Uedesheim hat dem VdS Nievenheim einen großen Dämpfer im Rennen um den Klassenerhalt in der Bezirksliga verpasst. Einen Spieltag vor dem Saisonende sind der VdS und der CfR damit punktgleich. Da die Düsseldorfer jedoch den direkten Vergleich gewinnen konnten, braucht Nievenheim am 34. Spieltag Schützenhilfe vom Tabellenletzten.

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr Lohausener SV Lohausen VdS 1920 Nievenheim Nievenheim 15:30 PUSH

Nievenheim erfüllt gegen Hochdahl die Pflicht Der 4:1-Erfolg (3:1) gegen die bereits abgestiegene Rhenania Hochdahl war nötig, um die Chance auf den Relegationsplatz aufrechtzuerhalten. „Wir haben unsere Pflicht erfüllt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Abgesehen von den ersten zehn Minuten des zweiten Durchgangs haben wir die Partie kontrolliert“, lobte VdS-Coach Thomas Boldt seine Jungs. Dennoch weiß der Trainer, dass das nur ein nötiger Pflichtsieg war. Sein Team hat den Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand. Dafür macht Boldt jedoch nicht die fehlende Schützenhilfe der vergangenen Wochen verantwortlich. „Die Einzigen, die Schuld daran sind, dass wir es nicht mehr in der eigenen Hand haben, sind wir selbst. Die Tabelle lügt nicht. Wir haben zu häufig Punkte liegen lassen, daher ist es besonders ehrlich, dass uns Stand jetzt nur ein Punkt fehlt“, sagt Boldt. Um die Liga noch über den Relegationsplatz halten zu können, müssen die Nievenheimer am 34. Spieltag beim Lohausener SV mehr Punkte holen als der CfR Links beim Schlusslicht TSV Meerbusch II. Beide Partien werden am Sonntag um 15.30 Uhr angepfiffen. Der direkte Klassenverbleib ist für beide Teams nicht mehr möglich, weshalb die Saison für den Gewinner des Fernduells um zwei Spiele verlängert wird.