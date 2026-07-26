Darum bleibt Flo Niederlechner dem TSV 1860 München treu – trotz Zwangsabstieg Regionalliga Bayern von Olaf Heid · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Torjäger-Instinkt intakt: Der Mittelstürmer aus Hohenlinden netzte im Pokalspiel für 1860 zum 1:0 ein. – Foto: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMO

Der 35-jährige Stürmer aus Hohenlinden hat sein Versprechen gehalten und seinen Vertrag verlängert. Eine konkrete Anfrage von Austria Salzburg hat er abgesagt.

Nach nur neun Minuten traf er bereits ins Netz. Florian „Flo“ Niederlechner erzielte für den TSV 1860 München das Führungstor beim 5:0 (2:0)-Sieg seiner Fußballmannschaft in der ersten Runde des bayerischen Toto-Pokals beim Erdinger Kreisklassisten SV Eintracht Berglern. Es soll der Auftakt in eine bessere Saison werden – für ihn persönlich, aber besonders für „seine“ in die Regionalliga abgerutschten Löwen.

Begehrtes Autogramm: Niederlechner musste in Berglern viele Wünsche der Fans erfüllen. – Foto: HERMANN WEINGARTNER

Nach der Rückkehr zu seinem Herzensverein im Vorjahr erlebte der Fußballprofi aus Hohenlinden eine Saison mit zuerst viel Aufs, dann mit viel Abs. Der 35-Jährige beschrieb es so: „Gestartet wie die Feuerwehr“, mit guter Vorbereitung, Toren und viel Spielzeit, doch nach dem Trainerwechsel von Patrick Glöckner auf Markus Kauczinski „hat sich unfassbar viel verändert“. Sechzig war immer die erste Option. Wenn es das Herz will, kann man nichts dagegen sagen. Florian Niederlechner über die Gründe, warum er Offerten anderer Vereine ablehnte.

Zwangsabstieg war „ein brutaler Schlag“ Niederlechner spielte in dessen Planungen nur eine untergeordnete Rolle, kam nur zu Kurzeinsätzen, stand phasenweise nicht mal im Kader. „Alles war sehr negativ.“ Eine für ihn ungewohnte Erfahrung. Die Zuschauerrolle sei bitter gewesen, so der erfahrene Profi, der 427 Partien (112 Tore) in den drei deutschen Topligen bestritten hat. „Das Schöne war aber, wie die Fans hinter mir gestanden sind. Ihnen habe ich auch versprochen, in der Regionalliga für 1860 zu spielen. Ich bin noch nicht fertig.“ Im Sommerurlaub, als ihn die Schreckensnachricht vom Rückzug seiner Mannschaft aus der 3. Liga erreichte, erlebte der Hohenlindener einen weiteren Tiefpunkt: „Das war ein brutaler Schlag – für mich ein ungeheuer schwerer Tag.“ Verhandlungen dauern keine Minute Unzählige Gedanken seien durch seinen Kopf geschossen. Doch letztlich zeigte sich, warum der Angreifer für sein Kämpferherz bekannt ist. „Alleine der Gedanke, dass ich meine Karriere jetzt mit einem Zwangsabstieg beenden muss, war schon sehr schlimm – nein, habe ich gedacht, das geht gar nicht. Ich wusste, so, auf der Couch sitzend, darf es nicht zu Ende gehen. Ich werde dem Verein helfen“, betonte der Profi, der vorher unter anderem schon die Trikots des 1. FC Heidenheim, FSV Mainz 05, SC Freiburg, FC Augsburg und Hertha BSC Berlin getragen hat. „Ich bin froh, dass ich weitermachen kann.“ Denn es hätte zwar Anfragen (“habe ich alle abgesagt“) gegeben, auch eine konkretere von Austria Salzburg, die weit fortgeschritten gewesen sei, so Niederlechner. „Ich musste mich damit ja beschäftigen, weil 1860 nicht handelsfähig war und ich nicht wusste, wie lange es dauert. Salzburg hat sich unfassbar bemüht.“ Letztlich hat der 35-Jährige auf den Anruf seines Herzensvereins gewartet. Als dieser endlich kam, „haben die Verhandlungen keine Minute gedauert“, schilderte der Healiner „Bub“, der betonte: „Sechzig war immer die erste Option. Wenn es das Herz will, kann man nichts dagegen sagen.“

Er geht voran: Florian Niederlechner (35) bleibt den Löwen treu und führte seine neuformierte Münchner Mannschaft in der Pokalpartie beim SV Eintracht Berglern auch als Kapitän aufs Feld. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner