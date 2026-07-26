Darum bleibt Flo Niederlechner dem TSV 1860 München treu – trotz Zwangsabstieg

Der 35-jährige Stürmer aus Hohenlinden hat sein Versprechen gehalten und seinen Vertrag verlängert. Eine konkrete Anfrage von Austria Salzburg hat er abgesagt.
Nach nur neun Minuten traf er bereits ins Netz. Florian „Flo“ Niederlechner erzielte für den TSV 1860 München das Führungstor beim 5:0 (2:0)-Sieg seiner Fußballmannschaft in der ersten Runde des bayerischen Toto-Pokals beim Erdinger Kreisklassisten SV Eintracht Berglern. Es soll der Auftakt in eine bessere Saison werden – für ihn persönlich, aber besonders für „seine“ in die Regionalliga abgerutschten Löwen.
Nach der Rückkehr zu seinem Herzensverein im Vorjahr erlebte der Fußballprofi aus Hohenlinden eine Saison mit zuerst viel Aufs, dann mit viel Abs. Der 35-Jährige beschrieb es so: „Gestartet wie die Feuerwehr“, mit guter Vorbereitung, Toren und viel Spielzeit, doch nach dem Trainerwechsel von Patrick Glöckner auf Markus Kauczinski „hat sich unfassbar viel verändert“.
Sechzig war immer die erste Option. Wenn es das Herz will, kann man nichts dagegen sagen.
Florian Niederlechner über die Gründe, warum er Offerten anderer Vereine ablehnte.
Niederlechner spielte in dessen Planungen nur eine untergeordnete Rolle, kam nur zu Kurzeinsätzen, stand phasenweise nicht mal im Kader. „Alles war sehr negativ.“ Eine für ihn ungewohnte Erfahrung. Die Zuschauerrolle sei bitter gewesen, so der erfahrene Profi, der 427 Partien (112 Tore) in den drei deutschen Topligen bestritten hat. „Das Schöne war aber, wie die Fans hinter mir gestanden sind. Ihnen habe ich auch versprochen, in der Regionalliga für 1860 zu spielen. Ich bin noch nicht fertig.“
Im Sommerurlaub, als ihn die Schreckensnachricht vom Rückzug seiner Mannschaft aus der 3. Liga erreichte, erlebte der Hohenlindener einen weiteren Tiefpunkt: „Das war ein brutaler Schlag – für mich ein ungeheuer schwerer Tag.“
Unzählige Gedanken seien durch seinen Kopf geschossen. Doch letztlich zeigte sich, warum der Angreifer für sein Kämpferherz bekannt ist. „Alleine der Gedanke, dass ich meine Karriere jetzt mit einem Zwangsabstieg beenden muss, war schon sehr schlimm – nein, habe ich gedacht, das geht gar nicht. Ich wusste, so, auf der Couch sitzend, darf es nicht zu Ende gehen. Ich werde dem Verein helfen“, betonte der Profi, der vorher unter anderem schon die Trikots des 1. FC Heidenheim, FSV Mainz 05, SC Freiburg, FC Augsburg und Hertha BSC Berlin getragen hat. „Ich bin froh, dass ich weitermachen kann.“
Denn es hätte zwar Anfragen (“habe ich alle abgesagt“) gegeben, auch eine konkretere von Austria Salzburg, die weit fortgeschritten gewesen sei, so Niederlechner. „Ich musste mich damit ja beschäftigen, weil 1860 nicht handelsfähig war und ich nicht wusste, wie lange es dauert. Salzburg hat sich unfassbar bemüht.“
Letztlich hat der 35-Jährige auf den Anruf seines Herzensvereins gewartet. Als dieser endlich kam, „haben die Verhandlungen keine Minute gedauert“, schilderte der Healiner „Bub“, der betonte: „Sechzig war immer die erste Option. Wenn es das Herz will, kann man nichts dagegen sagen.“
Nach seiner Zusage hätte es viele Reaktionen aus seinem Umfeld gegeben. Alleine auf Instagram sei es „eskaliert“, so Niederlechner lachend über ungezählte, positive Kommentare. Auch Freunde und Familie hätten ihm zu diesem Schritt gratuliert. „Sie stehen immer hinter mir, auch in schlechten Zeiten. Man weiß ja, wie schnell es auch in die andere Richtung gehen kann“, ist der zweifache Familienvater dankbar. Allerdings, so erzählte er schmunzelnd: „Meine Eltern wussten im Vorfeld gar nichts davon. Das war auch für sie eine Überraschung.“ Seine Ehefrau trug hingegen alles mit und unterstützte ihn.
Statt Aachen, Essen oder Rostock geht es für den Stürmer nun also nach Aubstadt, Vilzing oder Eltersdorf. „Das ist schon etwas anderes. Aber ich habe mich davor schon damit beschäftigt und bin absolut fein damit“, erläuterte Niederlechner. „Natürlich spiele ich lieber im voll besetzten Berliner Olympiastadion vor 75.000 Zuschauern, als hier nur vor 1000.“ Aber in der Regionalliga werde jeder Auftritt „hart und gefühlt zu einem Pokalspiel. Da wird jeder Platz ausverkauft sein und der Gegner 180 Prozent in die Waagschale werfen." Das Positive: „Wir haben viele Freitagsspiele und damit am Wochenende mehr Zeit für die Familie.“
Wie lange er im Sechzger-Trikot auflaufen wird, konnte Flo Niederlechner noch nicht sagen. Gedanken an die Zeit nach seiner Aktiven-Karriere macht er sich aber reichlich. „Ich will im Fußball bleiben“, verriet der 35-Jährige, der einen Trainerschein im Visier hat und derzeit bereits als Jugendtrainer für das Team seines Sohnes Felix im Einsatz ist. „Das ist schon ein großes Thema. Ich plane, mich hier weiterzuentwickeln. Es wird sich etwas Cooles finden.“
Zuerst aber beginnt für Niederlechner bald der Alltag in der Regionalliga. Nach einem spielfreien Wochenende soll ein weiterer Herzenswunsch auch in Erfüllung gehen. „Beim ersten Heimspiel gegen den FC Augsburg II möchte ich mit meinen Kindern an der Hand einlaufen.“ Und mit der neu formierten Mannschaft der Münchner Löwen nach einer Eingewöhnungszeit in der neuen Liga-Umgebung („wird herausfordernd für uns werden und ein paar harte Wochen Zeit benötigen, bis wir uns gefunden haben“) auch wieder Erfolge feiern und das machen, was dem Mittelstürmer in Berglern nach neun Minuten gelang: Tore schießen.