MArcel Winkens übernimmt im Sommer den TSV Meerbusch. – Foto: Sascha Köppen

Darum beerbt Winkens Samir Sisic beim TSV Meerbusch Der Oberligist TSV Meerbusch trennt sich nach einem Jahr von seinem bisherigen Coach.

Nach der wenig zufriedenstellenden Saison in der Oberliga Niederrhein nimmt der TSV Meerbusch im Sommer einen Wechsel auf der Trainerposition vor. Nach nur gut einem Jahr muss Samir Sisic, der die Blau-Gelben in der zurückliegenden Spielzeit vor dem Abstieg in die Landesliga bewahrt hatte, bereits wieder seinen Hut nehmen. Sein Nachfolger wird Marcel Winkens, der bis vor ein paar Wochen als Coach des aktuellen Landesliga-Tabellenführers VfL Jüchen-Garzweiler tätig war.

„Wir sind in dieser Saison deutlich hinter unsere eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Mit dem qualitativ gut besetzten Kader wäre deutlich mehr drin gewesen als der aktuelle zehnte Platz. Daher haben wir uns dazu entschieden, einen neuen Impuls zu setzen“, sagt TSV-Manager Christoph Peters. Winkens sei ein sehr akribischer und dynamischer Trainer, der die Mannschaft mit seiner direkten Art anders anpacken werde. Kein Unbekannter in Meerbusch

Der 42-Jährige ist in Meerbusch kein Unbekannter: Nach seiner ersten Trainerstation beim 1. FC Mönchengladbach, bei dem er sowohl die U19 als auch die Landesliga-Mannschaft coachte, betreute er von 2016 bis 2019 die A-Junioren des TSV in der Leistungsklasse und führte sie in die Niederrheinliga. Anschließend wechselte er zum VfL Jüchen, mit dem ihm im dritten Jahr der Sprung in die Landesliga gelang. In der laufenden Saison war er auf Kurs, den Aufstieg in die Oberliga zu schaffen, ehe sich der Verein vorzeitig von ihm trennte. Seinen Abschied zum Saisonende hatte er dort bereits angekündigt. „Nach fast sechs Jahren beim gleichen Verein haben sich in verschiedenen Bereichen gewisse Abnutzungserscheinungen bemerkbar gemacht. Deshalb wollte ich möglichst am Höhepunkt abtreten, um woanders eine neue Herausforderung zu suchen“, sagt Winkens. Blick geht nach vorne