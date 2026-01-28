Darum beendet Ernes Tiganj die Erfolgsgeschichte mit Viktoria Goch II

„Wir waren nie eine Theken-Mannschaft. Der Durchmarsch von der B-Liga bis in die Bezirksliga sowie die beiden Siege bei den Hallenstadtmeisterschaften waren Riesenerfolge für die Mannschaft. Sie sind jedoch gewiss kein Zufall. Die Jungs liegen mir sehr am Herzen. Meinen Co-Trainer Ali habe ich in all den Jahren nie als Assistenten, sondern als gleichwertigen Partner gesehen“, so Tiganj.

Zum Abschied will man nun den Klassenerhalt verwirklichen. „Damit wollen wir uns selbst und der Mannschaft noch ein Geschenk machen. Wir wollen einen sauberen Abschluss hinlegen und ein weiteres Jahr Bezirksliga-Fußball in Goch sicherstellen. Das ist unser ganz großes Ziel“, sagt der Erfolgstrainer, der sich in Zukunft neuen Herausforderungen stellt.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: