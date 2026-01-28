Darum beendet Ernes Tiganj die Erfolgsgeschichte mit Viktoria Goch II

Die abgelaufene Saison erhält einen festen Platz in der Chronik von Viktoria Goch. Nach mehreren vergeblichen Anläufen schaffte die erste Mannschaft die ersehnte Rückkehr in die Landesliga. Während das Team unter Regie von Daniel Beine damit seiner Favoritenrolle gerecht wurde, sorgte die Reserve parallel für eine faustdicke Überraschung. Rund um das Hubert-Houben-Stadion hatte kaum jemand den Aufstieg der „Zweiten“ in die Bezirksliga auf der Rechnung. Im Sommer endet die Erfolgsgeschichte. Chefcoach Ernes Tiganj und sein Co-Trainer Ali Baghi werden ihr Engagement bei der Viktoria nach acht Jahren beenden. Das sind ihre Beweggründe.
Der Entschluss ist das Ergebnis mehrerer Gespräche zwischen Trainerteam und Vereinsführung, in denen es vor allem um die künftigen strukturellen Voraussetzungen für die zweite Mannschaft ging. „Nach acht Jahren haben wir uns intensiv Gedanken über unsere weitere Zusammenarbeit gemacht. Dabei hatten wir bestimmte Vorstellungen und Forderungen an die Rahmenbedingungen für die kommende Saison, die der Verein in dieser Form leider nicht erfüllen kann. Vor diesem Hintergrund können wir keine verlässliche Planung für die nächste Saison vornehmen. Deshalb haben wir uns gemeinsam gegen eine Vertragsverlängerung entschieden“, sagt Tiganj.
Der Trainer betont dabei ausdrücklich, dass die Gespräche jederzeit fair und respektvoll verlaufen seien und man im Guten auseinandergehe. Die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren sei von Vertrauen und guten Rahmenbedingungen geprägt gewesen. Nach acht erfolgreichen Jahren könne ein Tapetenwechsel zudem für beide Seiten neue Impulse setzen – sowohl für das Trainerteam mit Blick auf neue Aufgaben als auch für die Mannschaft, die von einer neuen Sichtweise profitieren könne.
Die Verantwortlichen der Viktoria sprechen dem Trainerduo ihren Dank aus. „Ernes Tiganj und Ali Baghi haben die Mannschaft vor acht Jahren übernommen. Damals stand sie kurz vor der Auflösung. Durch die unermüdliche Arbeit der Trainer gelang der erfolgreiche Aufstieg bis in die Bezirksliga. Wir bedanken uns für das außergewöhnliche Engagement und die langjährige Treue zur Viktoria“, heißt es in einer Mitteilung des Vorsitzenden Holger Mittelbach.
Anschließend folgen die Gründe für die Trennung: „Wir hatten mit dem Trainerteam einen guten Austausch über eine stetige Weiterentwicklung der Mannschaft. Für jeden Verein gibt es die Möglichkeit, eine Zusammenarbeit zu gestalten. Hier gilt es, den Blick für machbare Realitäten zu bewahren. Nach intensiven Gesprächen mussten alle Beteiligten feststellen, dass es unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung der Mannschaft gibt. Daher haben wir uns einvernehmlich entschieden, getrennte Wege zu gehen.“
Beim scheidenden Coach schmälert die Gewissheit über den bevorstehenden Abschied im Sommer nicht den Stolz auf das, was bei der Viktoria im Schatten des Erfolges der ersten Mannschaft herangewachsen ist. Als Ernes Tiganj und Ali Baghi vor acht Jahren das Ruder übernahmen, spielte Viktoria Goch II noch in der Kreisliga C.
„Wir waren nie eine Theken-Mannschaft. Der Durchmarsch von der B-Liga bis in die Bezirksliga sowie die beiden Siege bei den Hallenstadtmeisterschaften waren Riesenerfolge für die Mannschaft. Sie sind jedoch gewiss kein Zufall. Die Jungs liegen mir sehr am Herzen. Meinen Co-Trainer Ali habe ich in all den Jahren nie als Assistenten, sondern als gleichwertigen Partner gesehen“, so Tiganj.
Zum Abschied will man nun den Klassenerhalt verwirklichen. „Damit wollen wir uns selbst und der Mannschaft noch ein Geschenk machen. Wir wollen einen sauberen Abschluss hinlegen und ein weiteres Jahr Bezirksliga-Fußball in Goch sicherstellen. Das ist unser ganz großes Ziel“, sagt der Erfolgstrainer, der sich in Zukunft neuen Herausforderungen stellt.
