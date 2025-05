„Darüber müssen wir auf jeden Fall reden“: Polizeieinsatz überschattet Feldmochinger Weiterkommen

Neuhadern gewinnt das Rückspiel mit 2:1 gegen Feldmoching und steigt dennoch in die Kreisliga ab. Ein Polizeieinsatz trübt jedoch die spannende Partie.

Neuhadern – Das sportliche Geschehen gerät in den Hintergrund: Nach dem Bezirksliga-Rückspiel zwischen dem FC Neuhadern und der SpVgg Feldmoching mussten drei Streifenwagen der Polizei anrücken, um die Situation zu entschärfen. Laut Augenzeugen sei es vor den Kabinen zu einer Schlägerei mit mindestens zwei Spieler gekommen. Bereits nach dem Schlusspfiff kam es noch auf dem Platz zu hitzigen Diskussionen und Rangeleien – Ordner und Vereinsmitglieder mussten die Spieler beider Mannschaften trennen.

Um den Abstieg in die Kreisliga zu verhindern, musste der FC Neuhadern einen 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. In einem ausgeglichenen und von der ersten Minute hart umkämpften Spiel sorgten jedoch die Gäste in Person von Marko Ivic für den ersten Treffer. Wenige Zeigerminuten später glich Jarno Bündgens zum 1:1 aus und stellte damit die Uhr wieder auf null.

Auch in der zweiten Halbzeit sahen 173 Zuschauer eine ausgeglichene Partie, die zum Ende nochmal richtig Fahrt aufnahm, als Leonardo Pfleiderer vom Punkt zum 2:1 traf. Ein Tor fehlte dem FCN zur Verlängerung. Und das erzielten die Hausherren sogar in der Nachspielzeit. Doch mitten in die Aktion ertönte ein Pfiff – dem Schiedsrichter war die Freistoßausführung nach vorangegangenem Foul zu schnell erfolgt. Als kurz darauf die Partie beendet wurde, stand der FC Neuhadern als Absteiger in die Kreisliga fest – und bei einigen Spielern brannte die Sicherung durch.

Kurz nach dem Abpfiff kam es zu hitzigen Diskussionen unter den Spielern, sowie zu kleineren Rangeleien. Als die Szene beruhigt schien und die Spieler in Richtung Kabine verschwanden, soll es jedoch zu weiteren Auseinandersetzungen gekommen sein. Dabei sollen vor allem zwei Spieler in eine Schlägerei verwickelt worden sein, auch Zuschauer mischten demnach mit. Als die Polizei kurz darauf an der Bezirkssportanlage aufkreuzte, war die Situation weitestgehend beruhigt. Beide Kabinen wurden von den Beamten abgeriegelt. Zum aktuellen Zeitpunkt konnte die Polizei keine Aussage tätigen, zu undurchsichtig war die Lage.

Entsprechend emotional aufgewühlt waren die Trainer beider Mannschaften nach der Partie. Ihre Stimmen zum Spiel.

Bozo Peric, Trainer der SpVgg Feldmoching

... über das Weiterkommen: „Im ersten Moment fühlt es sich sehr gut an. Ich bin noch sehr emotional, weil wir das Spiel fast aus der Hand gegeben haben. Letztendlich hätten wir es aber auch früher entscheiden können, dann hätten wir nicht bis zur letzten Sekunde gezittert. Aber wenn mir einer vor einer Woche gesagt hätte, wir überstehen die erste Runde, hätte ich das sofort unterschrieben. Ich fand es auch relativ souverän, so wie wir das heute und am Dienstag gemacht haben“.

... über die spannende Schlussphase: „Ach, ich habe nicht einmal so die Angst gehabt, dass sie ein drittes Tor machen können. Aber natürlich kann jederzeit ein Ball hinten reingehen. Ich war in manchen Momenten eher nicht einverstanden mit dem Spiel, wie wir gewisse Situationen gelöst haben. Aber wir haben auch die letzte Viertelstunde zwei oder drei Riesendinger gehabt, um das 2:2 zu machen. Und dann kannst du hier mit einem noch größeren Lächeln herausgehen“.

... über die Auseinandersetzung nach Spielende: „Das wühlt mich gerade sehr auf. Es war sehr emotionsgeladen nach dem Spiel. Da bin ich auch von meiner Mannschaft enttäuscht, dass man sich da auf so etwas einlässt – egal wer der Auslöser war, ob wir oder der Gegner. Darüber müssen wir auf jeden Fall reden“.

... über den kommenden Gegner: „Ob du heute 90 Minuten spielst oder 120, das wird oft zu hoch gehängt. Im Grunde ist es so: der, der weiterkommt, hat einen emotionalen Schub, speziell nach Verlängerung oder nach Elfmeterschießen. Das gleicht sich dann aus, da seh ich keinen Vorteil. Du musst du mit dem leben, was kommt. Jetzt heißt es Training am Montag, regenerieren und uns vorbereiten. Wir haben ein paar angeschlagene Spieler und müssen schauen, wer überhaupt fit ist“.

Dario Cazola, Trainer des FC Neuhadern

... über den Abstieg: „Ich habe gemischte Gefühle. Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir jetzt abgestiegen sind, aber ich finde, wir können trotzdem stolz sein auf die Leistung heute und auf den Weg, den wir jetzt die letzten Wochen gegangen sind. Da ging es wirklich nach oben und jetzt müssen wir schauen, dass wir nächste Saison da anknüpfen“.

... über das Spiel: „Wir können auf die Leistung heute sehr stolz sein. Im Vergleich zum Hinspiel, waren wir heute das ganz klar dominantere Team und haben auch wirklich mutig Fußball gespielt. Das war, was gefehlt hat im Hinspiel. Da haben wir oft ohne Mut und Überzeugung Fußball gespielt. Heute haben wir das jedoch sehr gut umgesetzt. Bisschen unglücklich war es dann am Ende trotzdem. Aber insgesamt haben wir die Relegation wahrscheinlich im Hinspiel verloren“.

... über die Mannschaft: „Wir können wirklich stolz auf das Spiel heute sein. Wir haben wirklich das Herz auf dem Platz gelassen, wie man so schön sagt. Und jetzt müssen wir alles dafür tun, zusammenzubleiben und genauso weitermachen und dann kommen wir auch wieder nach oben“.