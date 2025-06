Führungsspieler, Vorbild, Identifikationsfigur: Sebastian Möhlhenrich kann den Aufstieg mit Heiligenstadt in die Oberliga am Samstag perfekt machen. – Foto: © Stanislav Salamanov

"Darüber mache ich mir Sonntag Gedanken..." Sebastian Möhlhenrich ist die personifizierte Vereinstreue. Er kennt nur das Trikot des 1. SC 1911 Heiligenstadt und steht am Samstag vor dem größten sportlichen Erfolg seiner über 20-jährigen Zeit im Männerfußball. Verlinkte Inhalte Thüringenliga FSV Schleiz Heiligenst.

Wenn gegen 17 Uhr der Schiedsrichter in Schleiz das Spiel abpfeift, will Sebastian "Möhle" Möhlhenrich mit dem 1. SC 1911 Heiligenstadt den Oberliga-Aufstieg feiern. Im FuPa-Interview spricht er über die große Chance, das letzte Saisonspiel und einen möglichen Gang mit Heiligenstadt in die Oberliga...

FuPa Thüringen: Hi Möhle, dank der Schützenhilfe von Weida (2:0-Sieg in Dachwig zuletzt) geht es für euch in der Pole Position ins Saisonfinale. Wie ist die Stimmung?

Sebastian Möhlhenrich: Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut und wir sind fokussiert auf das Spiel am Samstag, wo wir den letzten Schritt gehen wollen!

Natürlich ist auch eine gewisse Anspannung da, aber die gehört auch dazu um unsere beste Leistung abzurufen! Sa., 14.06.2025, 15:00 Uhr FSV Schleiz FSV Schleiz 1. SC 1911 Heiligenstadt Heiligenst. 15:00 live PUSH FuPa Thüringen: Euer Gegner Schleiz hat den Klassenerhalt sicher und keinen Druck. Ist das für euch gefährlich?

Möhle: Schleiz möchte sich im letzten Spiel vor den eigenen Zuschauern natürlich mit einem Sieg verabschieden, von daher müssen wir an unsere Leistungsgrenze kommen, um die 3 Punkte und somit die Meisterschaft zu holen.

Schleiz wird uns mit ihrem körperlichen und disziplinierten Spiel das Leben so schwer wie möglich machen, da heißt es für uns Lösungen zu finden. Ich bin davon überzeugt das wir die Lösungen finden werden! FuPa Thüringen: Siehst du irgendwelche Gefahren für das Schleiz Spiel? Oder bist du durchweg positiv?!

Möhle: Ich bin optimistisch das wir die drei Punkte holen werden, wenn wir das umsetzen was uns die ganze Saison so stark gemacht hat, mannschaftliche Geschlossenheit, taktische Disziplin, Geduld, Vertrauen und das jeder auf dem Feld dem anderen hilft.

Im Hinspiel haben wir erfahren das wir auch geduldig sein müssen, da hat schleiz uns das Leben sehr schwer gemacht und wir haben lange auf unsere Chancen warten müssen, die wir dann eiskalt genutzt haben!

– Foto: Stanislav Salamanov