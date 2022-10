„Darüber freuen wir uns sehr“ - SC Wörthsee sicher in der Aufstiegsrunde Nach Kantersieg

Weil Stockdorf und Gröbenzell II am letzten Spieltag gegeneinander spielen müssen, ist der Sportclub mindestens auf dem dritten Platz. „Wir hatten am Anfang der Saison das Ziel, eine Mannschaft zu sein und als solche aufzutreten“, sagte Wittenberger. „Das Ziel haben wir definitiv erreicht. Noch dazu hat es jetzt für die Aufstiegsrunde gereicht. Darüber freuen wir uns sehr, da wir hart dafür gearbeitet haben.“ Gegen die Weßlinger war die Partie schon früh entschieden. Niclas Hauser traf nach neun Minuten zum 1:0, und Tobias Schnabel legte nach 20 Minuten mit einem sehenswerten Fernschuss nach. Zwei Minuten später kam es zur Entscheidung. Peter Meisinger zog die Notbremse gegen Lukas Wittenberger, so dass Weßling fortan in Unterzahl spielte. Noch dazu verwandelte Simon Siersch den fälligen Freistoß zum 3:0. In der zweiten Halbzeit ließ Wörthsee nichts anbrennen, wenngleich es sich gegen die dezimierten Weßlinger lange schwer tat. Drei Treffer von Marc Schuler und ein weiterer von Tobias Schnabel sorgten für das 7:0, das „etwas zu hoch“ (Wittenberger) ausfiel. (tao)