Dartsfieber in Mögglingen: Die Stern-Darter wollen hoch hinaus

Nicht nur gegen den Ball getreten wird beim 1.FC Stern Mögglingen, künftig fliegen im Vereinsheim auch Pfeile: Drei Darts-Enthusiasten haben sich zusammengetan und eine eigene Mannschaft gegründet, die mit Ligaspielen sowie Turnieren auf sich aufmerksam machen will.

Was als lockerer Abend unter Freunden begann, elektrisiert nun den gesamten Verein. „Wir haben zusammengesessen und überlegt, wie wir das Thema Darts auf der Ostalb fördern können“, erzählen Daniel Schrimpf, Uros Cutic und Thomas Drochner. Das Trio hat die „Stern-Darter“ gegründet und bastelt derzeit an vier mobilen Dartboxen, die im Mögglinger Vereinsheim aufgestellt werden. Gespielt wird ausschließlich Steeldart, nicht E-Dart: „Wir sehen hier eine echte Chance, gemeinsam mit unserem Verein etwas aufzubauen und sind dem 1.FC Stern sehr dankbar, dass wir uns da beweisen dürfen.“

Für Vorstandssprecher Heiko Hegele kam das völlig überraschend, doch er unterstützt die Initiative voller Überzeugung: „Je mehr ich mich mit den Jungs unterhalten habe, umso mehr habe ich gemerkt, dass sie Feuer und Flamme dafür sind. Darts boomt, viele unserer Fußballer spielen sowieso – warum sollten wir das nicht zusammenführen?“ Auch die drei Gründer sind aktive Fußballer, bringen aber auch reichlich Erfahrung mit. Sie waren in anderen Vereinen aktiv, haben unzählige Turniere absolviert – mal im Doppel, mal auch gegeneinander. Auch Ligaspiele im E- oder Steeldart haben sie bereits bestritten, Drochner erreichte 2023 sogar das Halbfinale bei den Ostalbmeisterschaften.

Im Herbst wird das Team in der Kreisbezirksliga starten. Der Kader – bereits fix zusammengestellt – umfasst zehn bis zwölf Spieler und kann sogar mit einem Neuzugang aus der Bundesliga aufwarten. Der sportliche Weg ist klar definiert, wie Schrimpf erklärt: „Mit unserer leistungsfähigen Mannschaft peilen wir langfristig die Oberliga oder 2. Bundesliga an.“

Keine Mitläufer wollen die Stern-Darter sein, sondern der Startpunkt für eine richtig starke Bewegung in der Region. Monatliche Turniere sollen das Interesse wecken und neue Mitstreiter anziehen. Die Premiere wird im Juni im Vereinsheim des 1.FC Stern stattfinden.

Wer Interesse hat, die Stern-Darter näher kennenzulernen oder an Turnieren teilzunehmen, findet alle aktuellen Infos auf dem Instagram-Account oder kann sich per Mail an sterndarter@gmail.com wenden.