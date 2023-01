Darmstädter Stadtmeisterschaft: Das Finale bietet so ziemlich alles Favorit RW Darmstadt setzt sich bei der Stadtmeisterschaft im Achtmeterschießen gegen Außenseiter TGB durch

Ausgleich beschert TGB das Achtmeterschießen

Es ging wirklich Schlag auf Schlag. Chance hier, Glanztat dort. Die Führung für den Verbandsliga-Zweiten durch Adnan Sancak, die Wende durch die TGB nach Treffern von Levin Schneidmüller mit feinem Hackentrick und Michael Denzel. Dann schlug Rot-Weiß zurück, ging durch Sancak und Valentin Schweikert mit 3:2 nach vorne, ehe Lino Opazo den umjubelten Ausgleich erzielte – die Sympathien in der SGA-Halle, in der insgesamt rund 500 Zuschauer gewesen waren, lagen offensichtlich beim Außenseiter.

RW gewinnt die Stadtmeisterschaft

Die TGB, Spitzenreiter der D-Liga, hatte bis dahin alle Spiele gewonnen. Doch vergab ausgerechnet Routinier Michael Denzel vom Punkt. Und als RW-Torwart Niklas Köpke einen Achtmeter der Bessunger parierte, war die Sache klar. „Das Spiel war der Hammer, die Jungs haben alles gegeben. Wir wollten mal schauen, wie es läuft. Dass es aber so gut läuft, hat uns selbst überrascht“, sagte Denzel, der sich mit seinen Teamkameraden trotz der Finalniederlage wie ein Sieger fühlen durfte. Zu seinem Fehlschuss meinte der 35-Jährige, bei Weitem der Senior im TGB-Team, nur: „Da hat mir Kraft und dadurch halt die Konzentration gefehlt“. Es wird im keiner übel nehmen, hatte er die junge Mannschaft mit seiner Routine doch erfolgreich durchs Turnier geführt. Und fast sogar zum Sieg.

Den schnappten sich einmal mehr die Rot-Weißen, die wie der unmittelbare Nachbar nur mit Erfolgen durch die Stadtmeisterschaft marschiert waren. „Wir können sehr zufrieden sein, wir haben unsere Aufgabe als Favorit erfüllt“, sagte Marvin Zimmer. Wenngleich der Trainer des Kreisoberliga-Teams, der das Coaching bei der Stadtmeisterschaft beim in der Verbandsliga spielenden Titelverteidigers übernahm, einräumte: „Das war nicht einfach. In der Halle ist es manchmal egal, in welcher Klasse du spielst.“ Genau das hatte die TGB gezeigt, an die Zimmer auch dachte: „Jetzt hoffen wir mal, dass wir und auch die Bessunger aufsteigen.“ Die Voraussetzungen dazu sind ziemlich gut.

Comeback des SV 98 bei der Stadtmeisterschaft

Mit dem Klassenerhalt beschäftigt sich dagegen der SV Darmstadt 98, der sein Comeback bei der Stadtmeisterschaft gab. Und zwar mit seinem Futsal-Team, das in der Regionalliga Süd am Ball ist. Doch die Hallenspezialisten taten sich zumindest am ersten Turniertag schwer, blieben ohne Punkt. „Wir mussten uns erst einmal an die Bande gewöhnen sowie an den Ball“, erklärte Candeniz Simsek. Am Sonntag dann lief es schon deutlich besser. „Da haben wir befreiter aufgespielt – und schon klappte es. Wir können zufrieden sein“, sagte der Lilien-Kapitän. So sprangen zwei Siege aus den drei Spielen am zweiten Turniertag heraus und damit Rang sieben.