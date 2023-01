Darmstädter Stadtmeisterschaft: Altes, Neues, Comeback Bei der SG Arheilgen

Darmstadt. Nach zwei Jahren Zwangspause ist es wieder soweit: In Darmstadt wird der Stadtmeister im Hallenfußball ausgespielt. Insgesamt zum 30. Mal. Einmal mehr ist die SG Arheilgen am Samstag (ab 13 Uhr) und Sonntag (ab 10 Uhr) im vereinseigenen Sportzentrum Auf der Hardt Gastgeber. Am Start sind diesmal zwölf Teams aus dem Stadtgebiet.

30. Darmstädter Stadtmeisterschaft

Es gibt also trotz der corona-bedingten Auszeit viel Bekanntes bei der Stadtmeisterschaft. Zum Beispiel, dass Titelverteidiger RW Darmstadt – der Verbandsligist hatte sich im Finale 2020 mit 4:3 gegen Türk Gücü Darmstadt durchgesetzt – einmal mehr der Favorit ist. Aber auch Neues. Etwa ein Teilnehmer: Der FC Campus Darmstadt, seit dieser Saison in der D-Liga am Ball, will es in seinem Premierenjahr im Spielbetrieb auch gleich in der Halle wissen. Und es gibt ein Comeback: Der SV 98, der 2019 zuletzt seine A-Jugend aufgeboten hatte und teilweise auf eine Teilnahme verzichtete, ist wieder mit von der Partie. Mit seiner Futsal-Mannschaft, die in der Regionalliga um den Klassenerhalt kämpft.

Auf das Abschneiden der Lilien ist nicht nur Thorsten Brunner („Eine schöne Sache, dass der SV 98 wieder vertreten ist“) neugierig. Der Abteilungsleiter der SGA-Fußballer ist übrigens in einem Punkt auch ein Neuling bei der Stadtmeisterschaft, steht er der Organisation erstmals vor. „Nervös bin ich aber nicht. Da habe ich einfach zu viele Turniere schon organisiert“, sagt Brunner. Zumal das Teilnehmerfeld, in dem der FCA Darmstadt fehlt, schnell stand.