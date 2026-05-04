– Foto: Bildquelle: SV Darmstadt 98
Darmstadt wird 2026 Gastgeber der Deutschen Meisterschaft im Fußball
FUSSBALL ID: +++ Deutschlands Fußball-ID-Elite kommt nach Darmstadt: Vom 1. bis 3. Juni 2026 steigt dort die Deutsche Meisterschaft für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung +++
von PM · Heute, 15:28 Uhr · 0 Leser
Vom 1. bis 3. Juni 2026 trifft sich die nationale Spitze im Fußball ID (für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung) in der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Ausrichter der Deutschen Meisterschaft ist der Hessische Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband e. V. (HBRS) in Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Kooperationspartner SV Darmstadt 98 und der Stadt Darmstadt. Veranstalter ist der Deutsche Behindertensportverband e. V. (DBS).
Die Schirmherrschaft übernehmen Hanno Benz, Oberbürgermeister der Wissenschaftsstadt Darmstadt, sowie Markus Pfiztner, Präsident des SV Darmstadt 98.
Im Vorfeld des Zweitliga-Topspiels des SV Darmstadt 98 gegen die SV Elversberg kamen Markus Pfiztner, Ruben Döring, Referent für Amateur-, Inklusions- und Behindertensport des SV Darmstadt 98, Oberbürgermeister Hanno Benz sowie Michael Trippel, Sportlicher Leiter des HBRS, im Merck-Stadion am Böllenfalltor zusammen, um für die Veranstaltung zu werben.
Bereits am 31. Mai 2026 findet die offizielle Eröffnungsfeier statt. Diese wird direkt neben dem Merck-Stadion am Böllenfalltor im Beachclub des Restaurants Achtzehn98 ausgerichtet. Für besondere Stimmung sorgt unter anderem Alberto Colucci, Sänger des bekannten „Lilien“-Songs „Die Sonne scheint“.
Michael Trippel, Sportlicher Leiter des HBRS, blickt mit Vorfreude auf die bevorstehenden Wettkämpfe: „Wir freuen uns auf spannende Spiele, starke Teams und drei Tage voller Leidenschaft, Teamgeist und Fairness.“
Die Spiele werden im Darmstädter Bürgerpark-Stadion ausgetragen. Erwartet werden Teams aus dem gesamten Bundesgebiet sowie zahlreiche Besucherinnen und Besucher.
Am 3. Juni, dem letzten Spieltag, ist zudem ein Sport- und Inklusionsfest für Regel- und Förderschulen von 9:00 bis 12:00 Uhr geplant. An diesem Tag bestreitet auch die HBRS-Hessenauswahl ID ihr letztes Spiel um 12:00 Uhr gegen die Landesauswahl aus Sachsen-Anhalt. Titelverteidiger ist die Hessenauswahl, die zuletzt fünfmal in Folge den Titel gewinnen konnte.
Der Eintritt ist an allen Veranstaltungstagen frei. Weitere Informationen sowie den Spielplan gibt es auf der Homepage www.hbrs-fussball.de
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