Darmstadt wird 2026 Gastgeber der Deutschen Meisterschaft im Fußball FUSSBALL ID: +++ Deutschlands Fußball-ID-Elite kommt nach Darmstadt: Vom 1. bis 3. Juni 2026 steigt dort die Deutsche Meisterschaft für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung +++ von PM · Heute, 15:28 Uhr · 0 Leser

– Foto: Bildquelle: SV Darmstadt 98

Vom 1. bis 3. Juni 2026 trifft sich die nationale Spitze im Fußball ID (für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung) in der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Ausrichter der Deutschen Meisterschaft ist der Hessische Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband e. V. (HBRS) in Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Kooperationspartner SV Darmstadt 98 und der Stadt Darmstadt. Veranstalter ist der Deutsche Behindertensportverband e. V. (DBS).

Die Schirmherrschaft übernehmen Hanno Benz, Oberbürgermeister der Wissenschaftsstadt Darmstadt, sowie Markus Pfiztner, Präsident des SV Darmstadt 98. Im Vorfeld des Zweitliga-Topspiels des SV Darmstadt 98 gegen die SV Elversberg kamen Markus Pfiztner, Ruben Döring, Referent für Amateur-, Inklusions- und Behindertensport des SV Darmstadt 98, Oberbürgermeister Hanno Benz sowie Michael Trippel, Sportlicher Leiter des HBRS, im Merck-Stadion am Böllenfalltor zusammen, um für die Veranstaltung zu werben.

Bereits am 31. Mai 2026 findet die offizielle Eröffnungsfeier statt. Diese wird direkt neben dem Merck-Stadion am Böllenfalltor im Beachclub des Restaurants Achtzehn98 ausgerichtet. Für besondere Stimmung sorgt unter anderem Alberto Colucci, Sänger des bekannten „Lilien“-Songs „Die Sonne scheint“. Michael Trippel, Sportlicher Leiter des HBRS, blickt mit Vorfreude auf die bevorstehenden Wettkämpfe: „Wir freuen uns auf spannende Spiele, starke Teams und drei Tage voller Leidenschaft, Teamgeist und Fairness.“