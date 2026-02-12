Darmstadt 98 vor dem Duell mit Eintracht Braunschweig

Mit acht Remis führen die Südhessen diese Statistik ligaweit an – und stehen dennoch an der Tabellenspitze. Ein ungewöhnlicher Befund, denn viele Unentschieden gelten oft als Hemmschuh im Aufstiegskampf. Darmstadt beweist das Gegenteil: Konstanz ersetzt Spektakel.

Kein Team der Liga holte mehr Punkte nach Rückständen als Darmstadt. 14 Zähler sammelten die Lilien trotz zwischenzeitlichem Rückstand – ein Spitzenwert. Die Mannschaft beweist regelmäßig Widerstandskraft und mentale Stabilität.

Isac Lidberg ist mit zwölf Treffern und zwei Vorlagen einer der effektivsten Angreifer der Liga. 30 Prozent aller Darmstädter Tore gehen direkt auf sein Konto. Seine Abschlussstärke macht ihn zum zentralen Faktor im Offensivspiel.

Nur sieben Torschüsse benötigen die Lilien im Schnitt für einen Treffer – Bestwert der Liga. Zum Vergleich: Die Eintracht braucht statistisch zwölf Abschlüsse pro Tor. Diese Effizienz erklärt, warum Darmstadt trotz ausgeglichener Spielverläufe häufig als Sieger vom Platz geht.

Fraser Hornby ergänzt Lidberg ideal. Acht Tore und sechs Assists stehen für den 1,95 Meter großen Schotten zu Buche. Mit 51 Abschlüssen gehört er zu den aktivsten Angreifern der Liga. Seine Physis verschafft ihm Vorteile im Strafraum – auch wenn er mit 34 Fouls offensiv gelegentlich an der Grenze agiert.

Matej Maglica – Stabilität und Wucht

Matej Maglica ist defensiv eine Bank. Mit einer Zweikampfquote von 69,7 Prozent zählt er zu den stärksten Verteidigern der Liga. Im Hinspiel gegen die Eintracht sorgte er mit einem direkt verwandelten Freistoß in der Nachspielzeit für die Entscheidung – ein Schuss mit 132 km/h, der als einer der härtesten der Saison gilt.

Trainer Florian Kohfeldt bleibt trotz Tabellenführung demonstrativ gelassen. Keine öffentlichen Aufstiegsansagen, keine unnötige Dramatisierung. Stattdessen betont er die Entwicklung der Spieler und die Stabilität im Verein.

Nach dem 4:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern wirkt dieses Konzept gefestigter denn je. Darmstadt kontrollierte die Partie früh und ließ kaum Zweifel am Sieg aufkommen – ein Muster, das sich durch die Saison zieht.

Erinnerung ans Hinspiel

Das erste Aufeinandertreffen war taktisch geprägt. Die Eintracht überraschte mit einer Viererkette und ging durch Mehmet Can Aydin in Führung. Doch nach dem Ausgleich durch Lidberg und einer Roten Karte gegen Sven Köhler kippte das Spiel. Den fälligen Freistoß verwandelte Maglica spät zum 2:1-Endstand.

Darmstadt präsentiert sich derzeit als Mischung aus Disziplin, Effizienz und mentaler Stabilität. Kein übertriebener Pathos, kein öffentliches Trommeln – sondern konstante Leistung.

Für Eintracht Braunschweig bedeutet das: höchste Konzentration, maximale Kompaktheit und ein Spiel auf Augenhöhe sind notwendig, um gegen den Tabellenführer zu bestehen. Understatement auf Hessisch – mit maximaler Wirkung.