Darmsheim will nächsten Step gehen, was macht Aufsteiger Büsnau?

So., 30.11.2025, 12:30 Uhr TV Echterdingen Echterdingen II SV Nufringen SV Nufringen 12:30 PUSH



Der TV Echterdingen II rangiert mit 23 Punkten auf Platz fünf und gehört zu den positiven Überraschungen der Liga, doch nach der Heimniederlage gegen Holzgerlingen braucht es eine Reaktion. Der SV Nufringen hat zwar erst 15 Punkte, aber als Aufsteiger schon fünf Siege eingefahren und besitzt das Potenzial, auch auswärts für Gefahr zu sorgen. Im direkten Duell geht es für beide um Anschluss an die obere Tabellenhälfte, ein wegweisendes Spiel mit offenem Ausgang. Beide Teams sind offensiv stark, gleichzeitig aber defensiv anfällig – Spannung garantiert. Der TV Echterdingen II rangiert mit 23 Punkten auf Platz fünf und gehört zu den positiven Überraschungen der Liga, doch nach der Heimniederlage gegen Holzgerlingen braucht es eine Reaktion. Der SV Nufringen hat zwar erst 15 Punkte, aber als Aufsteiger schon fünf Siege eingefahren und besitzt das Potenzial, auch auswärts für Gefahr zu sorgen. Im direkten Duell geht es für beide um Anschluss an die obere Tabellenhälfte, ein wegweisendes Spiel mit offenem Ausgang. Beide Teams sind offensiv stark, gleichzeitig aber defensiv anfällig – Spannung garantiert.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr TSV Jahn Büsnau Büsnau SV Deckenpfronn Deckenpfronn 14:30 PUSH



Der TSV Jahn Büsnau rutschte nach der bitteren Heimniederlage gegen Croatia Stuttgart auf Rang vier ab, steht mit 23 Punkten aber weiterhin in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Der SV Deckenpfronn hat nach der Niederlage in Botnang ebenfalls etwas gutzumachen und braucht Punkte, um im Tabellenmittelfeld nicht den Anschluss zu verlieren. Beide Mannschaften zählen zu den offensiv gefährlichen Teams, doch defensiv ist die Stabilität oft ein Problem. Ein Duell auf Augenhöhe, das vor allem mental entscheiden werden könnte. Der TSV Jahn Büsnau rutschte nach der bitteren Heimniederlage gegen Croatia Stuttgart auf Rang vier ab, steht mit 23 Punkten aber weiterhin in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Der SV Deckenpfronn hat nach der Niederlage in Botnang ebenfalls etwas gutzumachen und braucht Punkte, um im Tabellenmittelfeld nicht den Anschluss zu verlieren. Beide Mannschaften zählen zu den offensiv gefährlichen Teams, doch defensiv ist die Stabilität oft ein Problem. Ein Duell auf Augenhöhe, das vor allem mental entscheiden werden könnte.

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr SV Vaihingen SV Vaihingen TSV Dagersheim Dagersheim 15:00 PUSH



Der SV Vaihingen liegt mit 25 Punkten in Lauerstellung auf Rang zwei und kann gegen den Tabellenfünfzehnten TSV Dagersheim seine Titelambitionen untermauern. Für den TSV Dagersheim geht es um nichts weniger als das Überleben im Abstiegskampf, denn mit nur sieben Punkten droht die Lage zu eskalieren. Vaihingen hat die zweitbeste Offensive der Liga, Dagersheim die zweitschwächste Defensive – die Rollen scheinen klar verteilt. Doch gerade in solchen Spielen ist Vorsicht geboten, denn der Druck liegt beim Favoriten. Der SV Vaihingen liegt mit 25 Punkten in Lauerstellung auf Rang zwei und kann gegen den Tabellenfünfzehnten TSV Dagersheim seine Titelambitionen untermauern. Für den TSV Dagersheim geht es um nichts weniger als das Überleben im Abstiegskampf, denn mit nur sieben Punkten droht die Lage zu eskalieren. Vaihingen hat die zweitbeste Offensive der Liga, Dagersheim die zweitschwächste Defensive – die Rollen scheinen klar verteilt. Doch gerade in solchen Spielen ist Vorsicht geboten, denn der Druck liegt beim Favoriten.



Der ASV Botnang hat sich mit 19 Punkten im Tabellenmittelfeld etabliert und dürfte gegen den VfL Oberjettingen klarer Favorit sein. Oberjettingen ist mit nur fünf Punkten weiter Tabellenletzter und wartet sehnsüchtig auf ein Erfolgserlebnis, um zumindest den Anschluss an die Konkurrenz herzustellen. Botnang zeigte zuletzt starke Heimleistungen und besitzt die nötige Stabilität für solche Pflichtspiele. Für Oberjettingen zählt jeder Zähler doppelt, doch die Ausgangslage ist denkbar schwierig. Der ASV Botnang hat sich mit 19 Punkten im Tabellenmittelfeld etabliert und dürfte gegen den VfL Oberjettingen klarer Favorit sein. Oberjettingen ist mit nur fünf Punkten weiter Tabellenletzter und wartet sehnsüchtig auf ein Erfolgserlebnis, um zumindest den Anschluss an die Konkurrenz herzustellen. Botnang zeigte zuletzt starke Heimleistungen und besitzt die nötige Stabilität für solche Pflichtspiele. Für Oberjettingen zählt jeder Zähler doppelt, doch die Ausgangslage ist denkbar schwierig.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt 97 Cannstatt SV Rohrau SV Rohrau 14:30 PUSH



Das Duell zwischen der Spvgg 1897 Cannstatt und dem SV Rohrau ist ein echtes Spitzenspiel im Verfolgerfeld. Cannstatt liegt mit 24 Punkten als Dritter voll im Rennen um den Aufstieg, während der SV Rohrau mit einem Spiel weniger und 19 Punkten als Siebter weiter auf Tuchfühlung bleibt. Beide Teams setzen auf strukturierte Defensive und kontrolliertes Aufbauspiel – eine Partie, die womöglich von Geduld geprägt sein wird. Für Cannstatt geht es darum, oben dranzubleiben, für Rohrau darum, wieder ernsthaft anzugreifen. Das Duell zwischen der Spvgg 1897 Cannstatt und dem SV Rohrau ist ein echtes Spitzenspiel im Verfolgerfeld. Cannstatt liegt mit 24 Punkten als Dritter voll im Rennen um den Aufstieg, während der SV Rohrau mit einem Spiel weniger und 19 Punkten als Siebter weiter auf Tuchfühlung bleibt. Beide Teams setzen auf strukturierte Defensive und kontrolliertes Aufbauspiel – eine Partie, die womöglich von Geduld geprägt sein wird. Für Cannstatt geht es darum, oben dranzubleiben, für Rohrau darum, wieder ernsthaft anzugreifen.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr TSV Jahn Büsnau Büsnau SV Deckenpfronn Deckenpfronn 14:30 PUSH



Croatia Stuttgart befindet sich mit nur 13 Punkten auf Rang 14 in akuter Abstiegsgefahr und benötigt dringend Punkte, um das Abrutschen zu verhindern. Der TSV Musberg liegt mit 18 Punkten im gesicherten Mittelfeld, hat aber auswärts große Probleme und zeigte zuletzt inkonstante Leistungen. Croatia Stuttgart tritt kämpferisch auf, sucht jedoch oft vergeblich nach spielerischer Linie. Das direkte Duell ist eines dieser Spiele, das am Ende über Klassenerhalt oder Zittern entscheiden kann. Croatia Stuttgart befindet sich mit nur 13 Punkten auf Rang 14 in akuter Abstiegsgefahr und benötigt dringend Punkte, um das Abrutschen zu verhindern. Der TSV Musberg liegt mit 18 Punkten im gesicherten Mittelfeld, hat aber auswärts große Probleme und zeigte zuletzt inkonstante Leistungen. Croatia Stuttgart tritt kämpferisch auf, sucht jedoch oft vergeblich nach spielerischer Linie. Das direkte Duell ist eines dieser Spiele, das am Ende über Klassenerhalt oder Zittern entscheiden kann.



Der VfL Herrenberg steckt mit 14 Punkten mitten im Abstiegskampf, zeigte zuletzt aber mit dem Sieg gegen Oberjettingen Selbstvertrauen. Die SpVgg Holzgerlingen feierte mit dem Auswärtssieg in Echterdingen einen überraschenden Befreiungsschlag und steht mit 16 Punkten knapp über der Gefahrenzone. Beide Teams liegen tabellarisch eng beieinander, und ein Erfolg im direkten Duell könnte richtungsweisend sein. Herrenberg setzt auf Mentalität, Holzgerlingen auf Konter – ein Duell der Spielphilosophien. Der VfL Herrenberg steckt mit 14 Punkten mitten im Abstiegskampf, zeigte zuletzt aber mit dem Sieg gegen Oberjettingen Selbstvertrauen. Die SpVgg Holzgerlingen feierte mit dem Auswärtssieg in Echterdingen einen überraschenden Befreiungsschlag und steht mit 16 Punkten knapp über der Gefahrenzone. Beide Teams liegen tabellarisch eng beieinander, und ein Erfolg im direkten Duell könnte richtungsweisend sein. Herrenberg setzt auf Mentalität, Holzgerlingen auf Konter – ein Duell der Spielphilosophien.

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr TV Darmsheim TV Darmsheim SV Bonlanden SV Bonlanden 15:00 PUSH



Der TV Darmsheim grüßt mit 26 Punkten als Spitzenreiter und will seine Position mit einem Heimsieg festigen. Der SV Bonlanden liegt mit 18 Punkten im sicheren Mittelfeld, konnte aber gegen Topteams bisher selten punkten. Darmsheim überzeugt durch Effizienz und Stabilität, während Bonlanden schwer auszurechnen ist, jedoch selten über 90 Minuten konstant bleibt. Ein Spiel, das viel über den Charakter eines Tabellenführers erzählen könnte.