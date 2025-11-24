Darmsheim feiert Kantersieg, sechs Tore und Gelb-Rot in Botnang

---



Der TV Darmsheim untermauerte als Tabellenführer eindrucksvoll seine Ambitionen und dominierte den Tabellenletzten TSV Dagersheim mit einem 5:0. Simon Lindner traf in der 55., 58. und 74. Minute dreifach, bevor Louis Siegle in der 83. Minute und Colin Schmidt in der 90.+4 Minute nachlegten. Dagersheim zeigte defensiv zu große Lücken und bleibt mit sieben Punkten weiter tief im Abstiegskampf. Darmsheim dagegen setzt sich mit 26 Punkten an der Spitze fest und überzeugt auch spielerisch.



Der TV Echterdingen II startete stark, verlor aber zunehmend die Kontrolle gegen eine zielstrebige SpVgg Holzgerlingen, die mit dem 3:1-Sieg wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld sicherte. Julien Boll traf in der 6. Minute, doch Max Horn in der 23., Timo Paetzold in der 31. und Yannick Hamann in der 90.+3 Minute drehten die Partie. Holzgerlingen klettert mit nun 16 Punkten auf Rang elf und verschafft sich Luft. Echterdingen II bleibt mit 23 Punkten im oberen Tabellendrittel, verpasste aber den Anschluss an die Spitze.



Croatia Stuttgart zeigte beim 3:1 in Büsnau eine kaltschnäuzige Effizienz und holte enorm wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Duje Tokic traf in der 46. und 56. Minute, Robert Maric in der 47. Minute, ehe Sebastian Lenhardt in der 80. Minute Ergebniskosmetik betrieb. Büsnau bleibt mit 23 Punkten vorne dabei, verpasste aber den Sprung auf Platz drei. Croatia verbessert sich mit 13 Punkten auf Rang 14 und sendet ein Signal im Abstiegskampf.



In einem dramatischen Spiel gewann der ASV Botnang mit 4:2 gegen den SV Deckenpfronn und zeigte dabei große Moral in der Nachspielzeit. Felix Dieringer traf in der 9. Minute, Ari Ilhan in der 11., ehe Angelos Zervas in der 27. und Niklas Wunsch in der 90. Minute ausglich, bevor Philipp Detloff in der 90.+5 und Mirlind Kamberi in der 90.+7 Minute das Spiel entschieden. Darwan Hassan sah in der 85. Minute die Gelb-Rote Karte für Botnang. Botnang festigt mit 19 Punkten Rang sechs, Deckenpfronn rutscht auf Platz neun.



Die Spvgg 1897 Cannstatt und der SV Bonlanden trennten sich leistungsgerecht 1:1, doch Bonlanden vergab die große Chance auf den Sieg. Valon Ala traf in der 38. Minute zur Führung, Giancarlo Pinna glich in der 52. Minute aus, und Agonis Berisha scheiterte in der 71. Minute mit einem Foulelfmeter an Rafael Busic. Cannstatt steht mit 24 Punkten weiter auf Platz drei und behauptet seine Stärke zuhause. Bonlanden bleibt mit 18 Punkten im gesicherten Mittelfeld.



Der SV Vaihingen bleibt nach dem souveränen 3:0 gegen den TSV Musberg dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen und zeigte eine reife Vorstellung. Maximilian Eisentraut traf in der 31. Minute, Marvin Dürr in der 45.+1 Minute und Juan Sindhoff-Abarca in der 89. Minute. Musberg bleibt mit 18 Punkten im Mittelfeld, konnte aber offensiv kaum Akzente setzen. Vaihingen festigt Platz zwei mit 25 Punkten und hält den Druck auf Darmsheim aufrecht.



Der VfL Herrenberg setzte sich im Kellerduell mit 2:1 gegen den VfL Oberjettingen durch und verschaffte sich Luft im Abstiegskampf. Can Abalioglu traf in der 28. Minute, Lyonel Baurycza in der 63., und Oguzhan Üregil brachte Oberjettingen in der 74. Minute zurück ins Spiel. Herrenberg steht nun mit 14 Punkten auf Rang 13, während Oberjettingen mit fünf Punkten weiter Schlusslicht ist. Beide Mannschaften kämpften leidenschaftlich, doch die Hausherren nutzten ihre Chancen besser.



Zum Spiel zwischen dem SV Rohrau und dem SV Nufringen liegen keine Informationen zu Toren, Karten oder Spielverlauf vor. Beide Teams rangieren im Tabellenmittelfeld beziehungsweise unteren Bereich, und für beide wären Punkte im Kampf um Stabilität in der Liga wichtig gewesen. Eine konkrete Bewertung ist aufgrund fehlender Spielinformationen nicht möglich.