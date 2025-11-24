 2025-11-24T08:38:42.177Z

Darmsheim feiert Kantersieg, sechs Tore und Gelb-Rot in Botnang

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Die Übersicht des 13. Spieltags

Bezirksliga Stuttg./B
SV Rohrau
TV Darmsheim
Holzgerling.
Deckenpfronn

Der TV Darmsheim hat den TSV Dagersheim mit einem klaren 5:0 in die Schranken gewiesen und dabei einmal mehr seine Offensivstärke demonstriert. Der TV Echterdingen II musste sich der SpVgg Holzgerlingen trotz frühem Führungstreffer mit 1:3 geschlagen geben. Croatia Stuttgart überraschte mit einem 3:1-Auswärtssieg beim TSV Jahn Büsnau und setzte ein wichtiges Lebenszeichen im Tabellenkeller. Der ASV Botnang feierte ein wildes 4:2 gegen den SV Deckenpfronn mit drei Toren in der Nachspielzeit und einer Gelb-Roten Karte gegen Darwan Hassan.

Sa., 22.11.2025, 15:00 Uhr
TV Darmsheim
TV DarmsheimTV Darmsheim
TSV Dagersheim
TSV DagersheimDagersheim
5
0
Abpfiff

Der TV Darmsheim untermauerte als Tabellenführer eindrucksvoll seine Ambitionen und dominierte den Tabellenletzten TSV Dagersheim mit einem 5:0. Simon Lindner traf in der 55., 58. und 74. Minute dreifach, bevor Louis Siegle in der 83. Minute und Colin Schmidt in der 90.+4 Minute nachlegten. Dagersheim zeigte defensiv zu große Lücken und bleibt mit sieben Punkten weiter tief im Abstiegskampf. Darmsheim dagegen setzt sich mit 26 Punkten an der Spitze fest und überzeugt auch spielerisch.

Gestern, 13:00 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen II
SpVgg Holzgerlingen
SpVgg HolzgerlingenHolzgerling.
1
3
Abpfiff

Der TV Echterdingen II startete stark, verlor aber zunehmend die Kontrolle gegen eine zielstrebige SpVgg Holzgerlingen, die mit dem 3:1-Sieg wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld sicherte. Julien Boll traf in der 6. Minute, doch Max Horn in der 23., Timo Paetzold in der 31. und Yannick Hamann in der 90.+3 Minute drehten die Partie. Holzgerlingen klettert mit nun 16 Punkten auf Rang elf und verschafft sich Luft. Echterdingen II bleibt mit 23 Punkten im oberen Tabellendrittel, verpasste aber den Anschluss an die Spitze.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Jahn Büsnau
TSV Jahn BüsnauBüsnau
Croatia Stuttgart
Croatia StuttgartCroatia Stgt
1
3
Abpfiff

Croatia Stuttgart zeigte beim 3:1 in Büsnau eine kaltschnäuzige Effizienz und holte enorm wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Duje Tokic traf in der 46. und 56. Minute, Robert Maric in der 47. Minute, ehe Sebastian Lenhardt in der 80. Minute Ergebniskosmetik betrieb. Büsnau bleibt mit 23 Punkten vorne dabei, verpasste aber den Sprung auf Platz drei. Croatia verbessert sich mit 13 Punkten auf Rang 14 und sendet ein Signal im Abstiegskampf.

Gestern, 15:00 Uhr
ASV Botnang
ASV BotnangASV Botnang
SV Deckenpfronn
SV DeckenpfronnDeckenpfronn
4
2

In einem dramatischen Spiel gewann der ASV Botnang mit 4:2 gegen den SV Deckenpfronn und zeigte dabei große Moral in der Nachspielzeit. Felix Dieringer traf in der 9. Minute, Ari Ilhan in der 11., ehe Angelos Zervas in der 27. und Niklas Wunsch in der 90. Minute ausglich, bevor Philipp Detloff in der 90.+5 und Mirlind Kamberi in der 90.+7 Minute das Spiel entschieden. Darwan Hassan sah in der 85. Minute die Gelb-Rote Karte für Botnang. Botnang festigt mit 19 Punkten Rang sechs, Deckenpfronn rutscht auf Platz neun.

Gestern, 15:00 Uhr
Spvgg 1897 Cannstatt
Spvgg 1897 Cannstatt97 Cannstatt
SV Bonlanden
SV BonlandenSV Bonlanden
1
1
Abpfiff

Die Spvgg 1897 Cannstatt und der SV Bonlanden trennten sich leistungsgerecht 1:1, doch Bonlanden vergab die große Chance auf den Sieg. Valon Ala traf in der 38. Minute zur Führung, Giancarlo Pinna glich in der 52. Minute aus, und Agonis Berisha scheiterte in der 71. Minute mit einem Foulelfmeter an Rafael Busic. Cannstatt steht mit 24 Punkten weiter auf Platz drei und behauptet seine Stärke zuhause. Bonlanden bleibt mit 18 Punkten im gesicherten Mittelfeld.

Gestern, 15:30 Uhr
SV Vaihingen
SV VaihingenSV Vaihingen
TSV Musberg
TSV MusbergTSV Musberg
3
0
Abpfiff

Der SV Vaihingen bleibt nach dem souveränen 3:0 gegen den TSV Musberg dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen und zeigte eine reife Vorstellung. Maximilian Eisentraut traf in der 31. Minute, Marvin Dürr in der 45.+1 Minute und Juan Sindhoff-Abarca in der 89. Minute. Musberg bleibt mit 18 Punkten im Mittelfeld, konnte aber offensiv kaum Akzente setzen. Vaihingen festigt Platz zwei mit 25 Punkten und hält den Druck auf Darmsheim aufrecht.

Gestern, 15:30 Uhr
VfL Herrenberg
VfL HerrenbergVfL Herrenb.
VfL Oberjettingen
VfL OberjettingenO´jettingen
2
1
Abpfiff

Der VfL Herrenberg setzte sich im Kellerduell mit 2:1 gegen den VfL Oberjettingen durch und verschaffte sich Luft im Abstiegskampf. Can Abalioglu traf in der 28. Minute, Lyonel Baurycza in der 63., und Oguzhan Üregil brachte Oberjettingen in der 74. Minute zurück ins Spiel. Herrenberg steht nun mit 14 Punkten auf Rang 13, während Oberjettingen mit fünf Punkten weiter Schlusslicht ist. Beide Mannschaften kämpften leidenschaftlich, doch die Hausherren nutzten ihre Chancen besser.


Zum Spiel zwischen dem SV Rohrau und dem SV Nufringen liegen keine Informationen zu Toren, Karten oder Spielverlauf vor. Beide Teams rangieren im Tabellenmittelfeld beziehungsweise unteren Bereich, und für beide wären Punkte im Kampf um Stabilität in der Liga wichtig gewesen. Eine konkrete Bewertung ist aufgrund fehlender Spielinformationen nicht möglich.

Abgesagte Spiele:

Sa., 22.11.2025, 15:00 Uhr
SV Rohrau
SV RohrauSV Rohrau
SV Nufringen
SV NufringenSV Nufringen
Abgesagt

