– Foto: Timon Wolters

SV Concordia Emsbüren II vs. SG Teglingen/Osterbrock/Geeste

SV Dohren bekommt neue Bälle

SV Herbrum vs. SV Sparta Werlte II

SV Concordia Emsbüren III vs. SV Lengerich-Handrup II

Weiche Flensburg vs. SV Meppen

Darme tanzt, Lengerich stolpert und Timon schreibt mit Genuss

– Foto: Timon Wolters

Gestern, 19:30 Uhr SuS Darme 1926 SuS Darme SV Lengerich-Handrup Leng-Hand 5 3 Abpfiff Es war einer dieser Abende, an denen man die Bratwurst lieber kurz liegen lässt, weil das Spiel einfach zu unterhaltsam ist. SuS Darme empfing den SV Lengerich-Handrup und machte in einer Halbzeit klar, wer im Emsland momentan das bessere Händchen hat.

Bereits nach einer Viertelstunde sorgte Henning Plassonke für das 1:0, und ab da ging’s Schlag auf Schlag. Simon Humbert hatte offensichtlich Spaß daran, den Ball über die Linie zu drücken, zweimal binnen weniger Minuten (33. und 35.) war er zur Stelle. Til Reinel nickte zum 4:0 (38.) ein, und wer zu spät kam, musste sich mit der Ticker-Zeile begnügen. Erst kurz vor der Pause meldete sich Markus Deuling für die Gäste zurück, sein 2. Tor in der Pokalrunde - immerhin ein kleiner Trost (39.). Nach dem Seitenwechsel blieb Darme hungrig. Humbert vollendete in Minute 55 zum 5:1, ehe Alexander Maue (70.) und erneut Deuling (90’+4) das Ergebnis aus Lengericher Sicht etwas freundlicher gestalteten. Zwischendurch flatterten noch einige Gelbe Karten durch die kühle Abendluft, als Erinnerung daran, dass Kreispokalspiele nie nur Freundschaftsdienste sind. Trotz später Aufholversuche und wilder Schlussminuten blieb es beim verdienten Heimsieg für Darme. Der Liveticker-Schreiber Timon Wolters notierte trocken: „Am Ende ein verdienter Sieg für die Hausherren.“ Dem ist wenig hinzuzufügen, außer vielleicht, dass es selten ein 5:3 gab, das sich so kurzweilig anfühlte. ____________________ Zweite von Concordia gewinnt 3:1 gegen die SG Teglingen/Osterbrock/Geeste! Mo., 06.10.2025, 19:30 Uhr SV Concordia Emsbüren Emsbüren II SG Teglingen / Osterbrock SG Teglingen 3 1 Abpfiff

– Foto: SV Concordia Emsbüren

Nachdem das emco-Kreispokal-Achtelfinale gegen Adler Messingen am Samstag wegen Unbespielbarkeit der Plätze ausgefallen war, kickte unsere zweite Frauenmannschaft am gestrigen Montagabend in der Liga gegen die SG Teglingen/Osterbrock/Geeste. Auf unserem Kunstrasenplatz hatte die Mannschaft vom Trainerteam Maria Timmel und René Lambers in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel. Durch einen "Kullerball" von Vanessa Kotte (19') und einen sehenswerten Abschluss von Anna Kunk (25') lag Concordia zur Halbzeit mit 2:0 verdient in Führung. In einer ausgeglicheneren zweiten Spielzeit gelang dem Gästen durch Mirja Lübcken zunächst der 2:1-Anschlusstreffer (56'). Sarah Loose stellte dann aber in der 70. Minute den alten Abstand wieder her, in dem sie in der Box abstaubte. Am Ende stand in einem sehr fairen Spiel ein verdientes 3:1 für unsere Mädels, die damit auf Platz 4 der 1. Kreisklasse vorrücken. (Pressemitteilung: SV Concordia Emsbüren) ____________________ Neue Bälle für die "Tweede" - Dank an Frank Flerlage

– Foto: SV Dohren

In Dohren rollt’s wieder rund: Die 2. Mannschaft des SV Dohren darf sich über frisches Spielgerät freuen. Zehn nagelneue Trainingsbälle zieren künftig den Rasen, gesponsert von Frank Flerlage von der Württembergischen Versicherung. Flerlage, der einst selbst die Schuhe für den SV Dohren schnürte, ließ es sich nicht nehmen, die neuen Bälle persönlich zu übergeben. Natürlich nicht ohne den passenden Wunsch: „Viel Glück und vor allem Spaß mit den neuen Spielgeräten!“ Die Freude bei der „Tweeden“ war groß und stellvertretend für das Team bedankte sich Mirco Dieker herzlich bei Frank für die großzügige Unterstützung. Ein kleines Wiedersehen unter Sportskameraden, das zeigt: Manche Bälle rollen eben nie ganz aus dem Dorf. ____________________ Herbrum trotzt dem Wind und Werlte II Manchmal hat ein Spiel alles, was der Fußball auf Kreisebene so zu bieten hat: Pfosten, verschossene Elfmeter, Wind von der Seite und Spieler, die lieber lachen als lamentieren. Herbrum gegen Werlte II war genau so ein Nachmittag. Schon nach 17 Minuten brachte Jens Kampling die Gastgeber per Kopf in Führung, eine Ecke rutschte durch, Kampling war zur Stelle, wie man das in der Kreisliga wohl nennt: „wach im Kopf und schwer im Nacken“. Der Jubel: ehrlich, kurz, herzlich. Werlte ließ sich davon nicht beeindrucken, traf selbst noch vor der Pause den Pfosten und zwang Herbrums Keeper Florian Ahlers mehrfach zu beherzten Paraden. Ahlers, ohnehin in Bestform, sollte später noch sein persönliches Highlight feiern: In der 58. Minute tauchte er beim Elfmeter von Simon Rosenthal blitzschnell ab, zweiter gehaltener Strafstoß der Saison, man munkelt, er hat jetzt offiziell Elfer-Abo. Während Werlte haderte, blieb Herbrum cool. In der 78. Minute war es dann soweit: Dominik Ahlers verwandelte selbst vom Punkt - „rechts oben schlägt es ein“, wie Ticker-Mann Lukas Kroemer sachlich notierte, aber man hört das Grinsen zwischen den Zeilen. 2:0, der Deckel drauf, und der Rest war Kreisliga-Alltag zwischen Windböen und Abseitspfiffen. In den Schlussminuten noch ein paar Chancen, ein bisschen Gelb, viel Herz. Thorsten Larysz traf den Gegenspieler, Stephan Bohmann beinahe das Tor, und Lukas Kroemer kommentierte trocken: „Ich lehne mich mal aus’m Fenster und sage, die drei Punkte bleiben Zuhause.“ Er sollte recht behalten. Herbrum jubelt, Werlte hadert und irgendwo an der Seitenlinie klappt Lukas Kroemer das Laptop zu. Ein Sonntagnachmittag wie gemalt für alle, die wissen, dass Fußball auch dann schön ist, wenn er nass, windig und ehrlich ist. _______________ Sieben auf einen Streich und einer sitzt im Auto

– Foto: Frank Schmitz

SV Concordia Emsbüren/Elbergen III – SV Lengerich-Handrup II 7:1 (3:1) So., 05.10.2025, 13:00 Uhr SV Concordia Emsbüren/​Elbergen SV Concordia Emsbüren/​Elbergen III SV Lengerich-Handrup Leng-Hand II 7 1 Abpfiff Der Regen hatte ein Einsehen. Zumindest für 90 Minuten. Auf dem Rasen von Emsbüren zeigte sich die dritte Mannschaft der Concordia in bester Spiellaune oder sagen wir: in jener Laune, die man bekommt, wenn man merkt, dass es heute wohl läuft. Schon nach einer Viertelstunde war klar, wohin die Reise geht: Bennett Nunes Martins nutzte zuerst einen feinen Pass von Mario Humbert (15.), dann gleich darauf einen missglückten Versuch der Lengericher, sich an so etwas wie Spielaufbau zu erinnern (16.). Zwei Tore in zwei Minuten – das nennt man wohl Arbeitseffizienz. Philip Lullmann durfte zwischendurch per Handelfmeter (22.) kurz auf etwas Spannung hoffen, doch Johannes Seybering sorgte nur fünf Minuten später für klare Verhältnisse (27.). Halbzeitfazit von Schmitz: „Elbergen ist klar spielbestimmend, aber vorne fehlt trotz dreier Tore noch etwas Durchschlagskraft.“ - Man kann sich Schlimmeres Vorstellen.

Während draußen der Regen wieder einsetzte, saß der Liveticker-Autor längst im Auto - „eingeschränkte Sicht“, wie er ehrlich bekannte. Das hinderte die Gastgeber allerdings nicht daran, weiter zu treffen. Oliver Ackermann eröffnete die zweite Hälfte (47.), legte per Kopf (60.) nach, dazwischen sammelte er noch eine Gelbe Karte. So viel Aktivität in einer Viertelstunde schaffen andere in einer ganzen Saison. Justin Tautfest (65.) und Steffen Brümmer (71.) machten das Ergebnis dann endgültig zu einem jener Spielstände, die man später nur mit einem kurzen „Jo, war deutlich“ zusammenfasst. Die letzten Minuten? „Ein lauer Sommerkick“, wie Schmitz schrieb. Nur dass eben einer sieben Tore geschossen hatte. _______________ Weiche Flensburg ringt Meppen im Regen-Schlagabtausch mit 5:3 nieder

– Foto: Images