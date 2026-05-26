Darme schlägt eiskalt zu: Twist kassiert Heimdämpfer von P. M. · Heute, 07:39 Uhr · 0 Leser

– Foto: SuS Darme

Der SV Germania Twist wollte sich vor dem letzten Spieltag noch einmal mit einem Heimsieg verabschieden, doch der frischgebackene Kreispokalsieger SuS Darme zeigte sich gnadenlos effektiv. Beim 1:4 zog Twist den Kürzeren und rutscht damit auf Rang elf der Kreisliga Süd-Mitte ab. Darme springt dagegen auf Platz acht und nimmt Rückenwind mit ins Saisonfinale gegen die SG Bramsche.

Humbert stellt früh die Weichen

Die Gäste brauchten gerade einmal sechs Minuten, um die Partie in die gewünschte Richtung zu lenken. Nach einer Hereingabe von rechts musste Simon Humbert nur noch einschieben und markierte das 0:1. Twist hatte Mühe, Zugriff zu bekommen und wurde nach 26 Minuten erneut bestraft. Piet Reinel entwischte der Defensive, umkurvte Jens Tappel und schob souverän zum 0:2 ein. Germania Twist meldete sich allerdings zurück. Kurz vor der Pause wurde Gerd Schabos am Strafraum gesucht, ließ Sebastian Kohnen aussteigen und traf sehenswert ins rechte Eck zum 1:2. Die Hoffnung auf eine offene zweite Hälfte hielt allerdings nur wenige Minuten.