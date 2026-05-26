Darme schlägt eiskalt zu: Twist kassiert Heimdämpfer

Der SV Germania Twist wollte sich vor dem letzten Spieltag noch einmal mit einem Heimsieg verabschieden, doch der frischgebackene Kreispokalsieger SuS Darme zeigte sich gnadenlos effektiv. Beim 1:4 zog Twist den Kürzeren und rutscht damit auf Rang elf der Kreisliga Süd-Mitte ab. Darme springt dagegen auf Platz acht und nimmt Rückenwind mit ins Saisonfinale gegen die SG Bramsche.
Humbert stellt früh die Weichen
Die Gäste brauchten gerade einmal sechs Minuten, um die Partie in die gewünschte Richtung zu lenken. Nach einer Hereingabe von rechts musste Simon Humbert nur noch einschieben und markierte das 0:1. Twist hatte Mühe, Zugriff zu bekommen und wurde nach 26 Minuten erneut bestraft. Piet Reinel entwischte der Defensive, umkurvte Jens Tappel und schob souverän zum 0:2 ein.
Germania Twist meldete sich allerdings zurück. Kurz vor der Pause wurde Gerd Schabos am Strafraum gesucht, ließ Sebastian Kohnen aussteigen und traf sehenswert ins rechte Eck zum 1:2. Die Hoffnung auf eine offene zweite Hälfte hielt allerdings nur wenige Minuten.
Denn praktisch mit dem Halbzeitpfiff schlug Humbert erneut zu. Der Darmer Angreifer drang rechts in den Strafraum ein und hämmerte den Ball wuchtig zum 1:3 ins Netz, sein zehnter Saisontreffer.
Twist bemüht, Darme effizient
Nach dem Seitenwechsel blieb Twist bemüht, doch klare Chancen blieben Mangelware. Stattdessen sammelte die Partie zunehmend Gelbe Karten und Wechsel auf beiden Seiten. Germania brachte unter anderem Lars Pieper, Thilo Plass und Thomas Schlichtmann, während Darme munter rotierte und den Vorsprung souverän verwaltete.
Den Schlusspunkt setzte Sebastian Kohnen tief in der Nachspielzeit. Nach einer direkt aufs Tor gezogenen Ecke von Luca Niemann konnte Torwart Rappel nur nach vorne abwehren, Kohnen staubte zum 1:4-Endstand ab.
Für Germania Twist geht es am letzten Spieltag nun zum SV Dohren. SuS Darme empfängt nach dem Pokalsieg zum Saisonabschluss die SG Bramsche.