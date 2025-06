Darko Ilic im Schwalbennest der SpVg Schonnebeck. – Foto: SpVg Schonnebeck

Darko Ilic verstärkt Schonnebecks rechte Abwehrseite Die SpVg Schonnebeck legt auf dem Transfermarkt mit einer spannenden Personalie nach. Der zuletzt vereinslose Darko Ilic stößt zur kommenden zu den Schwalben. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Schonnebeck Darko Ilic

Die Spielvereinigung Schonnebeck begrüßt mit Darko Ilic einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison. Der 21-jährige Rechtsverteidiger bringt spannende Stationen in seiner noch jungen Karriere mit und schließt sich nun den Schwalben an.

Über den großen Teich zurück

Ausgebildet wurde Ilic in den Nachwuchsleistungszentren von Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund sowie in der Jugend des Hombrucher SV. In der A-Junioren-Bundesliga absolvierte er insgesamt 27 Partien.



Im Jahr 2023 folgte der Schritt nach Nordamerika: Für die zweite Mannschaft der Vancouver Whitecaps stand Ilic in der MLS Next Pro – der dritthöchsten Liga in Nordamerika – in 28 Spielen auf dem Platz. Seit einem halben Jahr ist er zurück in Deutschland und hielt sich beim Neu-Regionalligisten VfL Bochum U21 fit.

Christian Leben, Sportlicher Leiter, über den Neuzugang: „Darko ist ein hervorragendes Beispiel für einen Mentalitätsspieler. Mit ihm bekommen wir einen temperamentvollen, läuferisch auffällig starken Spieler, der an seine körperlichen und kämpferischen Grenzen geht und dabei nie aufgibt.“



Darko Ilic sagt zu seinem Wechsel: „Ich freue mich auf das neue Kapitel in Schonnebeck, um nach langer Zeit einfach wieder Fußballspielen zu dürfen und um mich zu beweisen.“ Neuer Angreifer für die Schwalben: Tim Ulrich kommt vom SV Budberg