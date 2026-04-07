Darius Tabatabai verlängert um zwei Jahre beim Verbandsligisten

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Darius Tabatabai hat seinen Vertrag bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach um zwei weitere Jahre verlängert. Damit bleibt der Defensivspezialist auch in den kommenden Spielzeiten ein zentraler Bestandteil der Verbandsligamannschaft.

Seit seinem Wechsel hat sich Tabatabai nicht nur sportlich, sondern auch menschlich hervorragend in das Team integriert. Mit seiner kompromisslosen Zweikampfführung, seinem starken Stellungsspiel und seiner Ruhe am Ball ist er aus der Defensive nicht mehr wegzudenken. Woche für Woche sorgt er für Ordnung im Abwehrverbund und verleiht der Mannschaft die notwendige Stabilität.

Seine fußballerische Ausbildung erhielt Tabatabai in renommierten Nachwuchsleistungszentren. Er durchlief die Jugend des 1. FC Heidenheim sowie der Stuttgarter Kickers. Eine besondere Verbindung zum Verein ergibt sich zudem durch seine Familie: Sein Bruder Philipp steht ebenfalls im Kader der TSG und hat seinen Vertrag am Sauerbach bereits verlängert. Die beiden prägen somit gemeinsam das Gesicht der Mannschaft und stehen sinnbildlich für Zusammenhalt und Identifikation mit dem Verein.