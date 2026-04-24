Dario Mock: Mal Koch, mal Keeper

Fangsicher, mit starken Reflexen und gut am Fuß: Dario Mock zählt zu den unumstrittenen Leistungsträgern beim SV Föhren. – Foto: Sebastian Schwarz

30 Jahre im Fußball liegen hinter Dario Mock: Mit fünf ging es für ihn bei Alemannia Trier mit dem Kicken los – zunächst als Feldspieler, ein halbes Jahr später dann zwischen den Pfosten. Andreas Gärtner war dort sein erster Torwarttrainer. Bis zur D-Jugend war der talentierte Schlussmann bei Eintracht Trier aktiv, bevor er zur Mosella nach Schweich wechselte. „Daraus sind dann 14 Jahre geworden, bis ich mit meiner Frau nach Föhren gezogen bin. Dort trat ich die Nachfolge von David Kees im Tor an. Schon in meinem ersten Jahr bin ich mit Föhren in die Bezirksliga aufgestiegen“, blickt der im Trierer Norden aufgewachsene Keeper zurück.