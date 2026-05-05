Dario Matijevic schießt den SV Planegg-Krailling zur Aufstiegsrelegation

Dario Matijevic (der Zweite von li.) kam vom TSV Grünwald. – Foto: Tamara Rabuser

Planegg – Der SV Planegg-Krailling hat ein Zeichen gesetzt: Im Spitzenspiel der Bezirksliga Süd setzte sich der Tabellenzweite am Sonntag gegen Tabellenführer SC Olching verdient mit 4:1 durch und vertagte damit die Meisterschaftsparty für die Gäste. Die Olchinger (67 Punkte) müssen nun aus ihren drei verbleibenden Partien noch fünf Zähler holen, um sicher vor dem SVP (65) zu bleiben, der lediglich noch zweimal im Einsatz ist. Auf die Siegerstraße brachte die Gastgeber einmal mehr der seit Wochen stark aufspielende Dario Matijevic: Kurz vor der Halbzeitpause erzielte er die 1:0-Führung, kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte er sehenswert auf 2:0.

Planegg gewinnt beim Spitzenreiter – Matijevic ist in der Rückrunde die Lebensversicherung

Matijevic hat in den vergangenen vier Partien sechs Treffer erzielt. Nach einer von mehreren Verletzungen geprägten Hinrunde kommt der auf dem Flügel sowie im Zentrum einsetzbare Offensivspieler in der zweiten Saisonhälfte immer besser in Schwung. Von seinen insgesamt acht Saisontoren und zwei Torvorlagen sammelte er einen Großteil (sieben Treffer, ein Assist) in der Rückrunde. Der 23-Jährige, ausgebildet beim SV Planegg-Krailling und nach drei Jahren beim TSV Grünwald ins Würmtal zurückgekehrt, hat einen wichtigen Anteil an der Erfolgsserie der Planegger, die im Jahr 2026 noch kein Pflichtspiel verloren haben und nun voraussichtlich in der Relegation um den Aufstieg in die Landesliga spielen werden.