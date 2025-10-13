Für Julian Stöhr und den KFC läuft es jetzt besser – Foto: Markus Becker

"Darf uns nicht passieren": Stöhr hadert mit hitziger zweiter Hälfte Oberliga Niederrhein: Am 9. Spieltag haben die Adler aus Frintrop den KFC Uerdingen empfangen. Für den KFC ging es nach dem Holzheim-Spiel in der vergangenen Woche direkt gegen den nächsten Aufsteiger – und das erneut mit Erfolg.

Nach einer turbulenten Regionalliga-Saison im vergangenen Jahr ist rund um den KFC Uerdingen wieder Ruhe eingekehrt. Sportlich lief es für den Absteiger zunächst nur mittelmäßig. Die letzten beiden Partien könnten jedoch einen Umschwung bedeuten: Erstmals in dieser Oberliga-Saison feierten die Uerdinger zwei Siege in Folge. Das Spiel gegen die DJK Adler Union Frintrop am vergangenen Wochenende entschieden sie in einem packenden Schlagabtausch für sich.

Zu Gast in Essen zeigte die Truppe von KFC-Cheftrainer Julian Stöhr von Anfang an, was sie vorhatte. Nach Frintroper Ballverlust im Aufbau schaltete der KFC schnell um und schickte Alexander Lipinski (12.) von der Mittellinie aus in die Tiefe. Der verarbeitete den Ball stark und blieb vor dem Tor eiskalt. Wenig später setzten die Gäste nach: Etienne-Noel Reck (20.) wurde auf Höhe des Sechzehners in die Tiefe geschickt und musste den Ball nur noch am Keeper vorbeischieben – 2:0. So lautete auch der Halbzeitstand. In der Kabine gab Stöhr ein klares Ziel aus: „In der zweiten Halbzeit war es unser Ziel, weiter zu Null zu spielen. Wir wussten, der Gegner wird kommen wollen, und wir setzen auf Konter“, erzählt er FuPa Niederrhein. Es dauert nicht lange, da machten die Adler die Ziele des Regionalliga-Absteigers aber wieder komplizierter. Knappe zwei Minuten nach Wiederanpfiff kam Koffi Jason Togbedji (47.) nach einer Ecke am langen Pfosten völlig frei zum Kopfball und muss nur noch ins freie Tor einnicken – ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt für den Anschlusstreffer, weiß auch der 35-Jährige: „Dann kriegen wir das Tor nach der Ecke, das darf uns natürlich nicht passieren. Dadurch verändert sich das Spiel natürlich.“