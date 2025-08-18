Traf vom Punkt: Benedict Geuenich. – Foto: Habschied

„Darf uns nicht passieren" – Jetzendorf verschenkt den Sieg

2:2 gegen Ehekirchen: Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf hat ohne Not einen Sieg verschenkt.

Es war angerichtet für den vierten Heimsieg in Serie. Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf führte gegen den FC Ehekirchen nach 40 Minuten mit 2:0, dominierte die Partie nach Belieben – und musste am Ende eine große Enttäuschung verkraften. Das 2:2-Remis fühlte sich wie eine Niederlage an. „Extrem bitter. Es tut mir leid für die Jungs, dass sie sich für den Aufwand nicht belohnen“, ärgerte sich TSV-Trainer Markus Pöllner. „Wir waren klar spielbestimmend, hatten unglaublich viele Chancen und Standards – am Ende reicht es trotzdem nicht.“

Von Beginn an bestimmte Jetzendorf das Geschehen. Schon nach sechs Minuten traf Stefan Stöckl zum 1:0. Ehekirchen wankte, Jetzendorf drückte weiter. Mehrfach rettete die Gästeabwehr in höchster Not. In der 40. Minute erhöhte Ben Geuenich per Strafstoß auf 2:0. Alles sprach für den vierten Heimsieg. Doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nutzte Christoph Hollinger einen Abwehrfehler nach einer Standardsituation – nur noch 2:1 für den TSV. „Wenn wir mit 4:0 in die Kabine gehen, kann sich niemand beschweren. Stattdessen machen wir sie durch ein unnötiges Tor stark“, haderte Pöllner.